جانشین سپاه خوی گفت: با برگزاری ۱۴۷۶ جلسه قرارگاه محله‌محور، ۲۶۲ مشکل اساسی در سطح محلات شناسایی و رفع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جانشین سپاه شهرستان خوی در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح برنامه‌های هفته بسیج با شعار بسیج جان‌فدای ایران و امید مستضعفان، از اجرای طرح‌های گسترده عمرانی، محرومیت‌زدایی خبر داد.

سرهنگ بلال مغفور در این نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سینا احمدی، به تشریح اقدامات و برنامه‌های هفته بسیج پرداخت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

جانشین سپاه خوی با اشاره به فعالیت ۳۷ حوزه مقاومت شامل ۱۷ حوزه محلات، ۱۸ حوزه اقشار و ۲ حوزه عشایری در کنار گردان‌های رزم، گفت: با برگزاری ۱۴۷۶ جلسه قرارگاه محله‌محور، ۲۶۲ مشکل اساسی در سطح محلات شناسایی و رفع شده است.

وی در حوزه طرح های عمرانی و محرومیت‌زدایی افزود: افتتاح سه پروژه مسیر روستایی در یزدکان، آغچه قشلاق و قنات سفلی با ۲۵۰ میلیارد ریال قیر رایگان، تخصیص ۳۵ میلیارد ریال برای احیای قنوات، احداث ۱۰ باب خانه محروم با ۲۷۵ میلیارد ریال و ۱۱ باب خانه برای مددجویان بی‌سرپرست با ۳۳۰ میلیارد ریال از مهم‌ترین اقدامات است. همچنین مرمت ۳۷ باب خانه محروم، اجرای ایزوگام و لوله‌کشی گاز در روستای یاریم‌قیه و کمک‌های حمایتی در مناطق گوهران و زاویه حسن‌خان انجام شده است.

سرهنگ مغفور در ادامه بر تداوم برنامه‌های فرهنگی، طرح حقوق‌یاران در مساجد، نشست‌های جهاد تبیین، برگزاری یادواره‌های شهدا و آمادگی قرارگاه دفاع امنیتی و گشت‌های رضویون تأکید کرد.

در پایان این نشست، از خبرنگاران و اصحاب رسانه بسیجی فعال در عرصه اطلاع‌رسانی تجلیل به عمل آمد.