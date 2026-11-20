معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از پیش‌بینی تولید و برداشت ۴۵۱ هزار و ۶۰۰ تن ذرت علوفه‌ای در استان خبر داد و گفت: برداشت این محصول از سطح بیش از هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی البرز رو به پایان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، اکبر یونسی با اشاره به سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در استان اظهار کرد: امسال هفت هزار و ۲۸۴ هکتار از اراضی کشاورزی البرز به کشت این محصول اختصاص یافته که تاکنون عملیات برداشت محصول از هفت هزار و ۹۴ هکتار از این اراضی انجام شده است.

وی با بیان اینکه میانگین عملکرد تولید ذرت علوفه‌ای در مزارع استان حدود ۶۲ تن در هکتار برآورد می‌شود، افزود: با توجه به سطح زیر کشت و میزان عملکرد مزارع، پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع ۴۵۱ هزار و ۶۰۰ تن ذرت علوفه‌ای در استان تولید و برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اهمیت این محصول در بخش دامپروری گفت: ذرت علوفه‌ای یکی از منابع اصلی و مهم تأمین خوراک دام به شمار می‌رود و تولید آن نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز واحدهای دامداری و پشتیبانی از زنجیره تولید محصولات دامی دارد.

یونسی ادامه داد: به دلیل اهمیت این محصول در تأمین علوفه مورد نیاز دامداری‌ها، سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی استان به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است و ارقام عمده مورد استفاده کشاورزان در این بخش شامل ارقام ۷۰۴ و ۷۰۳ است.

وی با اشاره به زمان‌بندی برداشت این محصول در استان بیان کرد: عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای از حدود نیمه تیرماه آغاز شده و با برداشت بخش عمده مزارع، این عملیات در روزهای پایانی قرار دارد.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی البرز، تولید بیش از ۴۵۱ هزار تن ذرت علوفه‌ای در استان، ظرفیت قابل توجهی برای تأمین خوراک دام و تقویت بخش کشاورزی و دامپروری البرز به شمار می‌رود.