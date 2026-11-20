به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد رستگاری با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل در استان تهران اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد خودرو‌های سواری و ۱۰ درصد کامیون‌ها و کامیونت‌ها در استان تهران فرسوده هستند.

فرسودگی ۵۵ درصد موتورسیکلت‌ها

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد موتورسیکلت‌های استان تهران نیز در گروه وسایل نقلیه فرسوده قرار می‌گیرند، افزود: درباره موتورسیکلت‌ها باید به این نکته توجه داشت که ممکن است برخی از آنها از نظر ضوابط رسمی هنوز به سن فرسودگی نرسیده باشند، اما به دلیل فناوری و تکنولوژی قدیمی به‌کاررفته در زمان تولید، میزان انتشار آلاینده‌های آنها بالاست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران ادامه داد: بنابراین صرفاً سن فرسودگی نمی‌تواند معیار ارزیابی میزان آلایندگی این وسایل نقلیه باشد و فناوری ساخت آنها نیز در میزان انتشار آلاینده‌ها اهمیت دارد.

۷۷ درصد اتوبوس‌ها فرسوده‌اند

رستگاری با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اظهار کرد: حدود ۷۷ درصد اتوبوس‌های در حال تردد در سطح شهر تهران فرسوده هستند.

وی در این حال ورود اتوبوس‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل شهری را اتفاقی مثبت دانست و گفت: ورود اتوبوس‌های برقی به شهر اتفاق بسیار خوبی است و نباید از زحمات و اقدامات انجام‌شده در این زمینه غافل شد.

نیمی از تاکسی‌های تهران در گروه فرسوده‌ها

معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران همچنین درباره وضعیت سایر وسایل نقلیه عمومی و باری بیان کرد: حدود ۵۰ درصد تاکسی‌های استان تهران فرسوده هستند و میزان فرسودگی وانت‌ها نیز به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.

بر اساس این آمار، بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل استان تهران با مسئله فرسودگی مواجه است؛ موضوعی که با توجه به سهم وسایل نقلیه در انتشار آلاینده‌ها، ضرورت توجه به نوسازی ناوگان و ارتقای فناوری تولید خودرو‌ها را دوچندان می‌کند.

خودرو‌های فرسوده و دودزا؛ سهم پنهان آلودگی هوای تهران از ناوگان فرسوده

معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با اشاره به فرسودگی حدود نیمی از خودرو‌های سواری و بیش از نیمی از موتورسیکلت‌های پایتخت گفت: از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، از ضرورت‌های کاهش آلودگی هواست و در کنار آن، اعمال محدودیت‌های مقطعی در روز‌های وارونگی دما نیز برای کاهش مواجهه مردم با آلاینده‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

رستگاری با اشاره به شرایط جغرافیایی و اقلیمی تهران اظهار کرد: این کلانشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در معرض پدیده وارونگی دما قرار دارد و در نیمه دوم سال، استقرار سامانه‌های پرفشار جوی موجب کاهش تهویه طبیعی هوا و ایجاد شرایط سکون نسبی در جو می‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، آلاینده‌هایی که از منابع مختلف تولید می‌شوند، در نزدیکی سطح زمین و محدوده شهری تجمع پیدا می‌کنند و شدت آلودگی نیز به میزان انتشار آلاینده‌ها از منابع مختلف بستگی دارد.

تعطیلی‌ها، درمان آلودگی هوا نیست، اما برای سلامت مردم ضروری است

رستگاری با بیان اینکه برخی تصمیمات اتخاذشده در روز‌های آلوده، ماهیت اضطراری و موقتی دارند، گفت: در شرایط وارونگی دما ناچار به اعمال محدودیت‌های مکانی و زمانی هستیم برای مثال ممکن است فعالیت برخی واحد‌های تولیدی یا مراکز آموزشی متوقف شود یا ساعت فعالیت ادارات تغییر کند.

معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران تأکید کرد: این اقدامات به‌تنهایی راه‌حل اساسی و ریشه‌ای آلودگی هوا نیستند، اما از الزامات مدیریت بحران و کاهش مواجهه مردم با آثار زیان‌بار آلاینده‌ها به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در شرایط پایداری جوی باید به هر شکل ممکن میزان انتشار آلاینده‌ها کاهش یابد چراکه اگر محدودیت‌های اضطراری اعمال نشود، غلظت آلاینده‌ها و شدت آلودگی هوا می‌تواند به مراتب افزایش پیدا کند.

رستگاری با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها در مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا بیان کرد: اعمال محدودیت در تردد وسایل نقلیه یا فعالیت‌های مختلف، مختص ایران نیست و کشور‌های دیگر نیز متناسب با شرایط خود در روز‌های بحرانی تصمیمات مشابهی اتخاذ می‌کنند بنابراین نمی‌توان به بهانه اینکه این اقدامات راه‌حل ریشه‌ای نیستند، از اجرای آنها چشم‌پوشی کرد.

رستگاری با تشریح آثار زیست‌محیطی فرسودگی خودرو‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین تجهیزات کنترل آلایندگی در خودروها، مبدل کاتالیستی یا کاتالیست است که وظیفه تبدیل گاز‌های آلاینده و خطرناک به ترکیبات کم‌خطرتر را برعهده دارد.

وی افزود: این قطعه عمر مصرفی مشخصی دارد و با گذشت زمان و افزایش کارکرد خودرو، کیفیت و کارایی آن کاهش می‌یابد به همین دلیل ممکن است خودرویی که در زمان تولید مطابق استاندارد‌های آلایندگی بوده، پس از چند سال دیگر نتواند همان سطح استاندارد را حفظ کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران ادامه داد: میزان کاهش کارایی این تجهیزات و افزایش انتشار آلاینده‌ها به عمر خودرو و استانداردی که در زمان تولید داشته است، بستگی دارد؛ از این‌رو فرسودگی ناوگان می‌تواند به افزایش انتشار آلاینده‌ها در سطح شهر منجر شود.

خودرو‌های دودزا؛ آلاینده‌هایی فراتر از سهم یک وسیله نقلیه

رستگاری با اشاره به تردد خودرو‌های دارای نقص فنی در معابر شهری گفت: یکی از مشکلات جدی، حضور خودرو‌های دودزا و معیوب در سطح شهر است چراکه برخی از این وسایل نقلیه به دلیل نقص فنی، چندین برابر خودرو‌های سالم آلایندگی تولید می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هرچه تعداد خودرو‌های فرسوده در ناوگان افزایش یابد، احتمال تردد خودرو‌های دارای نقص فنی نیز بیشتر می‌شود و این موضوع ضرورت توجه جدی به نوسازی ناوگان و کنترل فنی وسایل نقلیه را دوچندان می‌کند.

خروج ۷۲۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه تردد در دولت چهاردهم

معاون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اسقاط خودرو‌های فرسوده در دولت چهاردهم اظهار کرد: در این دولت تاکنون حدود ۷۲۰ هزار خودروی فرسوده در سطح کشور از رده خارج شده که این میزان، رکورد قابل توجهی در حوزه اسقاط خودرو‌های فرسوده به شمار می‌رود.

وی افزود: با وجود این دستاورد، همچنان با اهداف تعیین‌شده در قانون فاصله داریم چراکه بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، سالانه باید ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه تردد خارج شود.

رستگاری تصریح کرد: اگرچه اقدامات انجام‌شده در مقایسه با سال‌های گذشته قابل توجه است، اما برای کاهش مؤثر آلودگی هوا باید روند اسقاط خودرو‌های فرسوده و جایگزینی آنها با وسایل نقلیه کم‌آلاینده با جدیت بیشتری دنبال شود.

اجرای قانون هوای پاک به برگزاری جلسه وابسته نیست

وی در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره ضرورت برگزاری جلسات میان دستگاه‌های مسئول برای پیگیری آلودگی هوای تهران گفت: تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون هوای پاک به‌صراحت مشخص شده و هر دستگاه باید وظایف قانونی خود را انجام دهد.

رستگاری تأکید کرد: اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها به برگزاری جلسه وابسته نیست و هر مجموعه‌ای باید در چارچوب مسئولیت‌های تعیین‌شده، وظایف خود را دنبال کند؛ بنابراین نمی‌توان انجام ندادن تکالیف را به نبود جلسات مشترک میان دستگاه‌ها مرتبط دانست.