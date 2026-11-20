معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اصول عدالت و اثربخشی، از اجرای طرح مدیریت مورد با هدف تمرکززدایی، تفویض اختیارات به مدیران مورد و حل مشکلات جامعه ایثارگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ جلسه تخصصی مدیریت مورد با حضور سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مرکز فرهنگی ورزشی ایثار مازندران برگزار شد.

موسوی با اشاره به سیاست‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: ما ۱۴سیاست برای بنیاد شهید تعریف کردیم که اولین سیاست حاکمیت عدالت در خدمت به جامعه ایثارگری است. عدالت و اثربخشی دو اصل اساسی نقشه خدمت بنیاد است.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: برای تمام سیاست‌ها شاخص‌های ارزیابی تعیین و به مدیران ابلاغ شده است و اقدامات بر اساس شاخص‌های عنوان شده ارزیابی خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به این موضوع که ساختار فعلی بنیاد جهت انجام مأموریت‌ها پاسخگو نبوده است، از تصویب و اجرای گام اول ساختار فرایندی در سازمان اداری و استخدامی خبر داد و گفت:. تمرکززدایی و اجرای طرح مدیریت مورد از اقدامات دیگری است که در حال انجام آن هستیم.

معاون رئیس جمهور در تشریح مدیریت مورد گفت: در این طرح، همه اختیارات به مدیران مورد تفویض می‌شود تا هر مدیر مسئول جامعه هدف مشخص خود باشد و بتواند مشکلات را در همان لایه حل کند و نیازی به ارجاع به استان یا ستاد نباشد. مدیر مورد باید توانایی حل مسئله را داشته باشد و مشکل ایثارگر عزیز را تحلیل و حل کند.

وی با اشاره به اینکه حل مسئله هفت گام دارد، افزود: اولین گام در حل مسئله تعیین و تعریف مساله به صورت شفاف و شناسایی نیاز‌ها برای تصمیم‌گیری است. تحلیل مساله، فهمیدن ماهیت مشکل، تشخیص و تحلیل علل و یافتن راه حل، توسعه ظرفیت‌های راه حلی و تحلیل‌ها، بررسی گزینه‌ها و انتخاب بهترین گزینه و پیاده‌سازی راه حل‌ها، بررسی، اندازه‌گیری سنجش نتایج و بازخوردگیری از جمله مراحل حل مساله است که باید مدیران مورد مد نظر داشته باشند.

موسوی با تأکید بر لزوم توانایی حل مسئله توسط مدیران مورد، اظهار کرد: ارزیابی مدیران مورد بر اساس توانمندی و خلاقیت آنها در حل مسائل جامعه هدف خواهد بود و همه مدیران مورد باید اطلاع کامل از قوانین مرتبط با جامعه ایثارگری را داشته باشند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه وظایف مدیریت مورد مددکاری معاونت تعاون و امور اجتماعی را برشمرد و بیان داشت: شناسایی نیازها، اولویت‌بندی آنها، هدف گذاری و تهیه برنامه عملیاتی، حاکمیت بخشی کرامت انسانی و رعایت عدالت در ارائه خدمات، ارتقاء سرمایه اجتماعی، رضایت جامعه هدف و سنجش مستمر آن، پایبندی به مسائل اخلاقی و رعایت اصول محرمانگی، کسب دانش تخصصی و مهارت‌های ارتباطی و کسب توانایی حل مشکلات جامعه هدف از جمله این وظایف است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اساس این طرح بر کرامت انسانی است، بر رعایت اخلاق حرفه‌ای و محرمانگی اطلاعات تأکید کرد و گفت: مدیر مورد محرم جامعه هدف است و حق ندارد اطلاعات خانواده‌ها را نشر دهد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نگاه پیشگیرانه و مدیریت ریسک گفت: مدیران مورد باید ریسک‌های جامعه هدف را شناسایی و به موقع کاهش دهند تا نیاز به کار اجرایی پیدا نکند.

معاون رئیس جمهور همچنین بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و مشارکت جامعه ایثارگران در این طرح تأکید کرد و گفت: مشارکت‌طلبی ایثارگران در این طرح بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

موسوی با اشاره به لزوم توانمندسازی جامعه ایثارگران گفت: ما باید برای توانمندسازی جامعه هدف برنامه و اقدامات موثری داشته باشیم تا با توانمندسازی، آنان بتوانند قدرت تصمیم‌گیری پیدا کنند.

معاون رئیس جمهور همچنین بر ارتقای دانش تخصصی مدیران مورد از طریق دوره‌های دانشگاهی تأکید کرد و اظهار داشت: باید افراد مدیریت مورد دانش تخصصی داشته باشند تا بتوانند نیاز‌های جامعه معزز ایثارگری را پی‌گیری کرده و پاسخگو باشند.

موسوی تأکید کرد: در ۶ ماه گذشته با توجه به ضرورت اجرای این طرح تلاش زیادی صورت گرفته است و درصدد هستیم بنیاد از طریق اجرای این طرح در حوزه مددکاری و ارتباط با جامعه ایثارگری تحول پیدا کند.