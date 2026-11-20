امیر سرخوش و علی قره گوزلو با شکست حریفانی از هنگ کنگ و هند به مرحله یک چهارم نهایی اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان امروز جمعه (٢٩ آبان) با برگزاری دیدار‌های مرحله یک هشتم مردان در ایندور هند پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات امیر سرخوش و علی قره گوزلو به مصاف حریفانی از هنگ کنگ و هند رفتند و به برتری دست یافتند.

امیر سرخوش در این مرحله «وانگ یوچن» بازیکن ۲۹ ساله هنگ کنگ را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد. او که روز گذشته و بعد از صعود از مرحله گروهی، با شکست دادن ۴ بر یک «ادیت متا» از هند وارد یک هشتم شد، با کسب پیروزی در دیدار امروز به مرحله یک چهارم صعود کرد.

علی قره گوزلو هم امروز در مرحله یک هشتم با «منان چندرا» از هند رقابت کرد و با کسب برتری ۴ بر یک برابر او راهی مرحله یک چهارم شد.

بدین ترتیب سرخوش و قره گوزلو دیدار‌های خود را در جمع ۸ بازیکن برتر مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان پیگیری می‌کنند.