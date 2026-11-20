مردم ولایت مدار شهرستان دویست و شصت و چهارمین شب از تجمعات شبانه با اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح، بر تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

دویست و شصت و چهارمین حضور مردم خوی در میدان حمایت از رهبرمعظم انقلاب و نیرو‌های مسلح

دویست و شصت و چهارمین حضور مردم خوی در میدان حمایت از رهبرمعظم انقلاب و نیرو‌های مسلح

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایت مدار شهرستان دویست و شصت و چهارمین شب از تجمعات شبانه با حضور درمیدان شهدای فراجاخوی، با اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح، بر تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند. حوزه علمیه امام خمینی (ره) خوی شامگاه امشب میزبان تجمع اقشار مختلف مردم بود که با حضور در این اجتماع، حمایت خود را از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح کشور اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های حماسی، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز کردند و بر حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر مقاومت تأکید داشتند.

حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهید گمنام با آرمان‌های شهیدان پیمانی دوباره بستند