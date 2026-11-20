به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با فرارسیدن نخستین روز از هفته بسیج، اجتماع سراسری «میقات صالحین» در شهرستان کلاردشت با حضور گسترده و پرشور نیرو‌های بسیجی، مسئولان و آحاد مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین که همزمان با سراسر کشور و در سطح شهر برگزار شد، با سردادن شعار‌های ضداستکباری نظیر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خشم و انزجار خود را از نظام سلطه اعلام کرده و خواستار خون‌خواهی از رهبر شهید شدند.

در ادامه این حرکت معنوی، راهپیمایان با حضور در مصلای نماز جمعه کلاردشت، در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته که به تعبیر آنان دشمن‌شکن است، شرکت کردند.

همچنین در حاشیه این مراسم، یادبود و بزرگداشت عالم ربانی و مرجع تقلید فقید شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، برگزار شد و حاضران با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، مقام علمی و معنوی این دانشمند جهان اسلام را گرامی داشتند.