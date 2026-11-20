معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور گفت: شهید تنگسیری از فرماندهان بزرگ و معمار نیروی دریایی نوین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که با ابتکارات نظامی خود، معادلات دفاعی در خلیج فارس و تنگه هرمز را متحول کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان شامگاه پنج‌شنبه در کنگره شهید رئیسعلی دلواری و اجلاسیه شهدای بخش دلوار، با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر و شهدای مبارزات ضداستعماری این خطه، اظهار کرد: ادای احترام به مقام شامخ شهید رئیسعلی دلواری و دیگر قهرمانان این سرزمین، ادای احترام به تاریخ پرافتخار مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.

وی با اشاره به حضور خود در جمع مردم ولایتمدار استان بوشهر افزود: در روز‌های حضور در این استان فضای نورانی، سرشار از معنویت، انسجام، وحدت و دلدادگی به ایران، انقلاب اسلامی و شهدا را مشاهده کردیم که این همبستگی و یکپارچگی شایسته تقدیر است.

پورجمشیدیان با اشاره به ارادت سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به شهید احمدی‌جوان، اظهار کرد: زمانی که در خدمت شهید پاکپور بودم، تصویر بزرگی از یک شهید جوان در اتاق ایشان نصب شده بود که امروز متوجه شدم متعلق به شهید احمدی‌جوان، از شهدای استان بوشهر است. شهید پاکپور محبت و علاقه ویژه‌ای به این شهید داشت و این موضوع برای من بسیار جالب و تأثیرگذار بود.

وی افزود: همه شهدای این سرزمین برای ما عزیز و گرامی هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا رسانه‌ها به سراغ تک‌تک شهدا و خانواده‌های آنان بروند و با معرفی زندگی و مجاهدت‌هایشان، تصاویر و روایت‌هایی ماندگار از این قهرمانان برای نسل‌های آینده ثبت کنند.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور با اشاره به حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان نیرو‌های مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، مرزبانی و نیرو‌های دریایی در این مراسم، تصریح کرد: آنچه امروز در استان بوشهر مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از وحدت، اقتدار و همدلی مردم و مسئولان است.

وی با تأکید بر ضرورت مطالعه تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه جنگ‌های تحمیلی در دو قرن اخیر، گفت: رهبر شهید انقلاب همواره بر مطالعه تاریخ تأکید داشتند و به‌ویژه تاریخ ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال اخیر ایران، سرشار از درس‌ها و عبرت‌هایی است که نسل جوان باید آن را به‌درستی بشناسد.

پورجمشیدیان با اشاره به جنگ‌های ایران و روس، جدایی بخش‌هایی از سرزمین ایران و اشغال کشور در جنگ‌های جهانی اظهار کرد: در مقاطع مختلف تاریخی، به دلیل ضعف حکومت‌ها و ناتوانی در دفاع از سرزمین، بخش‌های وسیعی از خاک ایران جدا شد و در برخی مقاطع نیز ارتش وقت بدون مقاومت جدی در برابر متجاوزان عقب‌نشینی کرد.

وی با انتقاد از روایت‌های وارونه تاریخ برای نسل جوان افزود: باید تفاوت میان عملکرد حکومت‌هایی که در برابر تجاوز بیگانگان تسلیم شدند و قهرمانانی که با وجود نابرابری امکانات ایستادگی کردند، برای نسل امروز روشن شود.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور یادآور شد: شهید رئیسعلی دلواری در شرایطی که از حمایت مؤثر دولت مرکزی برخوردار نبود، در برابر تجاوز انگلیسی‌ها ایستاد و با تکیه بر ایمان، غیرت و اراده خود، به نماد ماندگار مقاومت در تاریخ ایران تبدیل شد.

وی با بیان اینکه شهید رئیسعلی دلواری از ویژگی‌های برجسته‌ای همچون شجاعت، غیرت دینی، بصیرت و شناخت عمیق از جغرافیای منطقه برخوردار بود، گفت: مبارزات ضداستعماری رئیسعلی دلواری ریشه در اعتقادات دینی و پیوند عمیق او با مرجعیت و روحانیت شیعه داشت؛ به‌گونه‌ای که بدون اذن علما و مراجع وارد میدان مبارزه نشد.

پورجمشیدیان با اشاره به سوگندنامه تاریخی رئیسعلی دلواری در دفاع از سرزمین ایران بیان کرد: این قهرمان بزرگ در اوج تنهایی و غربت، به قرآن سوگند یاد کرد که در برابر دشمن متجاوز انگلیسی تا آخرین قطره خون خود مقاومت کند و همین روحیه نشان‌دهنده عمق ایمان و وطن‌دوستی اوست.

وی شناخت راهبردی رئیسعلی دلواری از موقعیت جغرافیایی خلیج فارس و تنگه هرمز را از دیگر ویژگی‌های برجسته این مبارز تاریخی دانست و افزود: این شهید بزرگ به‌خوبی درک کرده بود که تسلط بر تنگه هرمز، خلیج فارس و جزایر راهبردی آن، چه جایگاه مهمی در معادلات جهانی دارد؛ بصیرت و شناختی که از یک جوان ۲۴ تا ۲۵ ساله، شخصیتی کم‌نظیر ساخته بود.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور با اشاره به توانمندی‌های نظامی و فرماندهی رئیسعلی دلواری، یادآور شد: این شهید با وجود برخورداری از نیرو و تجهیزات محدود، در برابر ارتش مجهز انگلیس از تاکتیک‌های نظامی هوشمندانه‌ای استفاده کرد؛ از جمله با انتقال مردم به مناطق کوهستانی، اجرای عملیات‌های غافلگیرانه و طراحی کمین‌های مؤثر، ضربات سنگینی به نیرو‌های انگلیسی وارد کرد.

وی ادامه داد: فشار‌های نظامی رئیسعلی دلواری بر نیرو‌های انگلیسی به حدی بود که دشمن برای متوقف کردن او به پیشنهاد رشوه روی آورد، اما این قهرمان ملی حاضر نشد آرمان و عهد خود با خدا و ملت ایران را با هیچ بهایی معامله کند.

پورجمشیدیان با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی این شهید به نسل جوان گفت: تدابیر نظامی، قدرت فرماندهی و شناخت راهبردی رئیسعلی دلواری باید به‌عنوان الگویی ارزشمند در دانشگاه‌های نظامی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به تداوم روحیه مقاومت در میان فرزندان جنوب کشور، اظهار کرد: رئیسعلی دلواری تنها متعلق به یک مقطع تاریخی نیست؛ خون، اراده، عزت و غیرت او همچنان در رگ‌های مردم این سرزمین جریان دارد و شهدایی همچون شهید تنگسیری و شهید مهدوی ادامه‌دهندگان همان مسیر پرافتخار هستند.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور با اشاره به ارتباط نزدیک خود با شهید تنگسیری گفت: شهید تنگسیری از فرماندهان بزرگ و معمار نیروی دریایی نوین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که با ابتکارات نظامی خود، معادلات دفاعی در خلیج فارس و تنگه هرمز را متحول کرد.

پورجمشیدیان افزود: تقسیم سامانه‌های موشکی و دفاعی روی شناور‌های تندرو، استفاده از ظرفیت پهپاد‌ها و به‌کارگیری تجهیزات پیشرفته در ساختار نیروی دریایی سپاه، از ابتکارات مهمی بود که با تدبیر این فرماندهان شکل گرفت و امروز آثار آن را در توان دفاعی کشور مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به جایگاه شهید مهدوی نیز بیان کرد: شهید مهدوی از جمله قهرمانانی است که شاید در سطح ملی کمتر شناخته شده باشد، اما با شناخت دقیق از شرایط و تهدید‌های منطقه، در برابر آمریکایی‌ها ایستاد و نمونه‌ای از شجاعت و تبعیت از فرماندهی و رهبری را به نمایش گذاشت.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز آنچه بیش از هر چیز برای حفظ اقتدار و پیروزی ایران اهمیت دارد، انسجام ملت، هماهنگی دستگاه‌های دولتی، مجلس، قوه قضائیه و نیرو‌های مسلح است و این وحدت را به‌خوبی در استان بوشهر مشاهده کردیم.

وی با اشاره به بازدید خود از یکی از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: همان روحیه جهادی و ایثاری که در نیرو‌های مسلح مشاهده می‌شود، در میان کارگران، مهندسان و مدیران صنعت نفت و پتروشیمی نیز وجود دارد و این مجموعه‌ها با همان انگیزه در حال تلاش برای بازسازی و تداوم فعالیت‌ها هستند.

پورجمشیدیان با بیان اینکه روحیه مقاومت در نیرو‌های مسلح پس از حملات دشمن نیز تداوم داشته است، افزود: در بازدید از یکی از مناطق نیروی دریایی سپاه مشاهده کردم که رزمندگان، با وجود آسیب دیدن خودرو‌ها و ساختمان‌ها و امکاناتشان، از وسایل شخصی و خودرو‌های خود برای ادامه مأموریت استفاده می‌کردند؛ این همان ثمره فرهنگ ایثار و وطن‌دوستی است که رئیسعلی دلواری پایه‌گذاری کرد.

وی با اشاره به نقش کمتر دیده‌شده این مجاهدت‌ها تصریح کرد: جوانان بسیاری در سراسر مرز‌ها و آب‌های نیلگون خلیج فارس در حال تلاش و مجاهدت هستند که شاید امکان معرفی و نمایش فعالیت‌های همه آنها در رسانه‌ها فراهم نباشد، اما تلاش و فداکاری آنان در حفظ امنیت کشور بسیار ارزشمند است.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد دوقطبی و اختلاف در داخل کشور تأکید کرد: باید مراقب باشیم دشمن انسجام ملی را هدف قرار ندهد و میان مدیران، دولت، دیپلمات‌ها، رزمندگان و مردم فاصله ایجاد نکند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت هم‌زمان از میدان و دیپلماسی گفت: نمی‌توان زمانی که آقای قالیباف در کنار لانچر موشک و در میدان رزم حضور دارد از او حمایت کرد، اما هنگامی که در عرصه دیپلماسی فعالیت می‌کند، فضای تخریب علیه او به وجود آورد.

پورجمشیدیان با اشاره به نقش محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی در عرصه‌های مختلف کشور افزود: من از نزدیک شاهد تلاش‌های آقای قالیباف در میدان رزم و عرصه دیپلماسی و همچنین دفاع جانانه آقای عراقچی از رزمندگان و جبهه مقاومت در برابر مسئولان و دیپلمات‌های دیگر کشور‌ها بوده‌ام؛ بنابراین باید قدر این تلاش‌ها را بدانیم و از مسئولان دلسوز کشور حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: دولت، مجلس، دستگاه دیپلماسی و نیرو‌های مسلح همگی برای عزت و سربلندی ایران تلاش می‌کنند و حمایت مردم از این مجموعه‌ها، زمینه‌ساز موفقیت و پیروزی کشور خواهد بود.

پورجمشیدیان با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب درباره آینده روشن کشور، اظهار کرد: محور اصلی پیام‌های رهبر عزیز انقلاب، وحدت، انسجام و یکپارچگی است و راه نجات و سربلندی ایران نیز در همین مسیر قرار دارد.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور با قدردانی از مردم استان بوشهر گفت: آنچه امروز از استان بوشهر برای دولت، وزارت کشور و شورای امنیت کشور به یادگار خواهیم برد، وحدت، انسجام و حضور پرشور مردم در صحنه است.

وی با تأکید بر آمادگی مردم جنوب کشور برای دفاع از سرزمین ایران تصریح کرد: اگر دشمن کوچک‌ترین خطایی مرتکب شود و جسارتی نسبت به خلیج فارس و مرز‌های این سرزمین داشته باشد، مردم قهرمان جنوب کشور، به‌ویژه مردم استان بوشهر در برابر او خواهند ایستاد و پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به متجاوزان خواهند داد.