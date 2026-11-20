وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی به مناسبت آغاز هفته بسیج، با تأکید بر نقش روحیه بسیجی در پیشرفت کشور، گسترش عدالت ارتباطی، توسعه فرصت‌های دیجیتال و به‌کارگیری فناوری برای بهبود زندگی مردم را از جلوه‌های این تفکر در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیامی آغاز هفته بسیج را به همه بسیجیان، به‌ویژه خانواده بزرگ بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبریک گفت.

متن کامل پیام وزیر ارتباطات به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

گاهی واژه‌ها را نمی‌توان در مرز یک تعریف یا عنوان محصور کرد؛ بسیج از همین واژه‌هاست. نامی که بیش از آنکه به یک تشکیلات اشاره داشته باشد، یادآور یک باور عمیق است: اینکه هیچ کاری برای مردم، با همت و اراده جمعی، ناممکن نیست.

بسیج، روایت مردمانی است که در لحظه‌های دشوار منتظر نمی‌مانند؛ خود را به میدان می‌رسانند، از کنار نیاز دیگران بی‌تفاوت عبور نمی‌کنند و خدمت را نه فرصتی برای دیده‌شدن، بلکه مسئولیتی برای گره‌گشایی از زندگی مردم می‌دانند.

امروز که مرز‌های پیشرفت بیش از هر زمان دیگری با دانش، فناوری و نوآوری جابه‌جا می‌شود، تفکر بسیجی نیز افق‌های تازه‌ای پیش رو دارد. در خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفکر در گسترش عدالت ارتباطی، رساندن فرصت‌های دیجیتال به دورترین نقاط کشور و به‌کارگیری فناوری برای بهبود زندگی مردم جلوه‌گر می‌شود؛ چرا که هر خدمتی که فاصله‌ای را کم کند و گرهی از کار مردم بگشاید، جلوه‌ای از این روحیه است.

باور دارم آینده ایران را کسانی می‌سازند که به جای چشم‌دوختن به محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها را می‌بینند و پیشرفت را در کنار مردم و برای مردم معنا می‌کنند. این همان روحیه‌ای است که در مسیر جهاد علمی، نوآوری و پیشرفت فناورانه بیش از همیشه به آن نیازمندیم.

آغاز هفته بسیج را به همه بسیجیان، به‌ویژه خانواده بزرگ بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبریک می‌گویم. امید دارم این هفته فرصتی برای بازخوانی این باور مشترک باشد که ارزش هر تلاش را باید در اثری سنجید که بر زندگی مردم می‌گذارد.

سیدستار هاشمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات