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مردم روستای هریکنده بابل در همایش پیادهروی یادواره ۲۷ شهید این روستا، بر پاسداشت آرمانهای شهدا تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همایش پیادهروی یادواره ۲۷ شهید روستای هریکنده شهرستان بابل با حضور اهالی، جوانان و خانوادههای شهدا برگزار شد.
طاهر دبیر برگزاری این همایش، گفت: این پیادهروی تنها حرکتی نمادین نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با ایثارگرانی است که جان خود را برای دفاع از میهن فدا کردند.
وی افزود: تقویت پیوند میان نسل جوان و میراث ماندگار شهدا و انتقال روحیه ایثار و حماسه به نسل امروز، از اهداف برگزاری این برنامه است.
شرکتکنندگان در این همایش با حضور در مسیر پیادهروی، یاد و خاطره ۲۷ شهید هریکنده را گرامی داشتند و بر پایبندی به آرمانهای دفاع مقدس تأکید کردند.