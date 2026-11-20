به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همایش پیاده‌روی یادواره ۲۷ شهید روستای هریکنده شهرستان بابل با حضور اهالی، جوانان و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

طاهر دبیر برگزاری این همایش، گفت: این پیاده‌روی تنها حرکتی نمادین نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با ایثارگرانی است که جان خود را برای دفاع از میهن فدا کردند.

وی افزود: تقویت پیوند میان نسل جوان و میراث ماندگار شهدا و انتقال روحیه ایثار و حماسه به نسل امروز، از اهداف برگزاری این برنامه است.

شرکت‌کنندگان در این همایش با حضور در مسیر پیاده‌روی، یاد و خاطره ۲۷ شهید هریکنده را گرامی داشتند و بر پایبندی به آرمان‌های دفاع مقدس تأکید کردند.