به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا صرفی مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در ۲۳ غرفهو با حضور تولیدکنندگان ابزار و نهاده های مربوط به کشت پسته از استان‌های تهران، مازندران، اصفهان، گیلان و ۴ شرکت دانش بنیانبرپا شده و در آن انوع نهاده‌های کشاورزی ، کود، سموم و ارقام و نهال پسته ارائه شده است.

علاقمندان می‌توانند به مدت سه روز صبح‌ها و عصر‌ها از این نمایشگاه در سالن همایش‌های دانشگاه دامغان بازدید کنند.