رئیس بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از پاسخ‌گویی به یک هزار و ۴۴۸ فقره شکایت از مبادی ذی‌ربط و بازدید از حدود ۵۰۰ باب جایگاه عرضه سوخت در مناطق تهران و البرز، با ثبت بیش از ۱۲ هزار نفرساعت فعالیت نظارتی طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ منصور شریفی، رئیس بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تشریح عملکرد یک‌ساله اداره بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات این شرکت، گفت: نظارت بر عملکرد مناطق و واحد‌های ستادی، پایش اجرای طرح‌های عملیاتی، شناسایی نقاط قابل بهبود و کمک به انطباق فعالیت‌ها با قوانین و مقررات، از مأموریت‌های مهم این اداره به شمار می‌رود.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های نظارتی در یک سال گذشته، افزود: در این مدت، هفت مورد بازرسی برنامه‌ای از مناطق آبادان، ساری، میاندوآب، قزوین، آذربایجان شرقی، زاهدان و تربت‌حیدریه انجام شد که با مشارکت کارکنان اداره بازرسی و بازرسی‌یاران مناطق، بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ نفرساعت فعالیت کارشناسی را به همراه داشت. همچنین، در جریان این بازرسی‌ها، بیش از ۷۰۰ برگ گزارش و ۲۰ هزار برگ مستندات و پیوست تهیه و بررسی شد.

انجام بازرسی‌های مستمر با هدف نظارت بر روند سوخت‌رسانی

رئیس بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: افزون‌بر بازرسی‌های برنامه‌ای، ۹۱ مورد بازرسی موردی با دستور کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، انجام شد که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفرساعت فعالیت کارشناسی را شامل می‌شود.

شریفی ادامه داد: بررسی عملکرد مدیران و مناطق، سامانه هوشمند سوخت، صدور آنی کارت سوخت، احداث مجاری عرضه، کارگاه‌های اندازه‌گیری و فعالیت انبار‌ها و نواحی از محور‌های این بازرسی‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژه و حساسیت سوخت‌رسانی در طول یک سال گذشته به دلیل جنگ تحمیلی دوم و سوم از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه کشور عزیزمان، همکاران بازرسی در ستاد و مناطق با فعالیت میدانی، روند سوخت‌رسانی در جایگاه‌ها را به‌صورت مستمر در این دوران بررسی کردند، گفت: در این ارتباط، از حدود ۵۰۰ باب جایگاه سوخت فعال در مناطق تهران و البرز به‌صورت سرزده بازدید شد که این اقدام در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

حضور فعال بازرسان در جایگاه‌های سوخت تهران

رئیس بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌های شهر تهران اشاره کرد و یادآور شد: با آغاز این طرح، بازرسان این اداره همچنان در جایگاه‌های سوخت حضور فعال دارند و مشکلات و نواقص احتمالی در روند اجرای طرح را در قالب گزارش به مدیرعامل و مدیریت‌های ذی‌ربط اعلام می‌کنند.

شریفی با بیان اینکه فعالیت‌های بازرسی در شرایط مختلف عملیاتی و حوادث پارسال نیز ادامه داشته است، گفت: نظارت بر فرایند تأمین سوخت نیروگاهی و زمستانی، سوخت‌رسانی در ایام اربعین و همچنین پایش عملکرد مناطق در مقاطع حساس و شرایط ویژه کشور، از دیگر مسئولیت‌هایی بود که همکاران این اداره در کنار دیگر مأموریت‌های محوله دنبال کردند.

وی در ادامه به عملکرد این اداره در حوزه رسیدگی به شکایات اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی، یک هزار و ۴۴۸ شکایت از مبادی ذی‌ربط دریافت شد که شامل ۲۲۵ شکایت از سامانه سامد ریاست‌جمهوری، ۹۶۲ مورد از سامانه «فواد ۱۲۸» و ۲۶۱ مورد ارجاعی از مراجع نظارتی، مدیرعامل شرکت و درخواست‌های تلفنی و حضوری بوده است.

کاهش زمان پاسخ‌گویی به شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه

رئیس بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای بهبود فرایند پاسخ‌گویی در سامانه «فواد ۱۲۸» بیان کرد: با پیگیری‌ها و اصلاح فرایندها، زمان پاسخ‌گویی به درخواست‌های ثبت‌شده در این سامانه از سه ساعت به حدود یک ساعت و نیم کاهش یافته است. همچنین، معرفی کاربران استانی در مناطق سی‌وهفت‌گانه، برگزاری دوره‌های آموزشی و بازدید‌های میدانی با هدف بهبود فرایند رسیدگی به درخواست‌های شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

شریفی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر محور‌های فعالیت اداره بازرسی دانست و افزود: در این حوزه، ۶ کمیته تخصصی در زمینه صیانت از حقوق شهروندی، توسعه دولت هوشمند، تعارض منافع، مدیریت ریسک فساد، شفافیت و توسعه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای فعالیت دارند. در همین زمینه، ۱۱۷ مکاتبه، ۹۷ نشست در سطح ستاد و مناطق و ۲۲۲ نشست کمیته‌ای در مناطق برگزار شده است.

وی همچنین از کسب رتبه برتر در کارگروه ارتقای سلامت اداری صنعت نفت خبر داد و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی برای مدیران ستادی، رؤسای اداره‌ها و مدیران مناطق، برگزاری دوره‌های حضوری و مجازی، شناسایی گلوگاه‌های فساد و بررسی چالش‌های واحد‌های مختلف از اقدام‌های این حوزه بوده است.

رئیس بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در اداره بازرسی، تصریح کرد: مجموعه این فعالیت‌ها با استفاده از حدود ۴۰ درصد ساختار رسمی اداره بازرسی و با اتکا به برنامه‌ریزی، تلاش مستمر همکاران و مشارکت بازرسی‌یاران مناطق انجام شده است.

شریفی تأکید کرد: پایش مستمر عملکرد واحد‌ها و طرح‌های اجرایی، شناسایی به‌موقع نقاط قابل بهبود و ارائه بازخورد به مدیران، از رویکرد‌های اصلی این اداره برای کمک به ارتقای کارآمدی و بهبود عملکرد شرکت است.