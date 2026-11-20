رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قائنات از پرداخت ۱۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض درمانی و حمایتی به ۱۴۶ نفر از مددجویان و افراد نیازمند از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قائنات گفت: این کمک‌ها با هدف کاهش بخشی از مشکلات درمانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت شده و شامل کمک‌هزینه بستری در مراکز درمانی، تأمین دارو، خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و سایر هزینه‌های مرتبط با درمان بیماران است.

اصغری افزود: جمعیت هلال‌احمر همواره تلاش می‌کند با شناسایی و حمایت از بیماران نیازمند، در مسیر کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌های کم‌برخوردار گام بردارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر قائنات گفت: حمایت از بیماران نیازمند و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی، از رویکرد‌های انسان‌دوستانه جمعیت هلال‌احمر است.