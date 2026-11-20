به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان قدس گفت: از ۲۵۰ هکتار باغات در شهرستان قدس، 6 هکتار به درختان خرمالو اختصاص دارد که از این میزان ۱۲۰ تن خرمالو برداشت می شود.

ملکی با اشاره به اینکه دوره های آموزشی و ترویجی بطور مستمر برای کشاورزان و باغداران توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قدس برگزار می شود افزود: آشنایی هرچه بیشتر کشاورزان و باغداران با روشهای کنترل بموقع آفات و همچنین مدیریت صحیح باغ و مزرعه،سهم بسزایی در کمیت و کیفیت تولید محصولات باغی و کشاورزی دارد.