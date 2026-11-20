به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، طرح «نشان‌دار کردن مالیات» سومین سال متوالی است که در استان سمنان اجرا می شود و امسال هم مجموعه‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار استان در حوزه‌های مختلف در این طرح قرار گرفته‌اند که در این میان، ۲۰ پروژه در حوزه احداث، تکمیل و توسعه فضا‌های آموزشی پیش‌بینی شده است.

حسن ترکمانی مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان گفت : طرح «نشان‌دار کردن مالیات» با رویکرد افزایش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع مالیاتی و تقویت مشارکت مؤدیان اجرا می‌شود و یکی از ویژگی‌های مهم آن این است که مؤدیان مالیاتی می‌توانند در زمان انجام فرآیند مربوط به تعیین محل هزینه‌کرد مالیات، از میان پروژه‌های معرفی‌شده، پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنند.