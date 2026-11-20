به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان، با اشاره به برگزاری آزمون برپا با حضور بیش از هزار دانش‌آموز پایه ششم تا یازدهم در مصلای یاسوج گفت: پس از این برنامه، بیش از ۱۲۰ حلقه صالحین در مصلای یاسوج و سایر مصلا‌های استان گرد هم آمدند.

سرهنگ فرضی‌زاده، افزود: در ادامه برنامه‌های هفته بسیج، فرماندهان شهرستان‌ها نیز با تشریح دستاورد‌ها و اقدامات بسیج در یک سال گذشته، به تبیین برنامه‌های پیش‌رو خواهند پرداخت.

فرضی‌زاده با اشاره به نقش حلقه‌های صالحین در تربیت نوجوانان و جوانان اظهار کرد: این حلقه‌ها با هدف افزایش آگاهی، بصیرت‌افزایی و مقابله با جنگ شناختی دشمن تشکیل شده‌اند تا نوجوانان و جوانان با شناخت و آگاهی بیشتر، در برابر جنگ نرم و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار نسل جوان ایستادگی کنند.