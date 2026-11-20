به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان در نشست خبری از اجرای ۲۶۴ برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: محافل قرآنی، یادواره‌های شهدا، ویژه برنامه‌های فرهنگی و هنری، مسابقات و رویداد‌های ورزشی، برپایی میز‌های خدمت مسوولان، اردو‌های جهادی و ارائه خدمات درمانی و ویزیت رایگان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته بسیج در لاهیجان است.

سرهنگ محمد مهرزاد با تأکید بر نخستین ویژگی بسیج افزود: بسیج فرزند انقلاب و زاده بحران‌ها و شرایط سخت است و نقش و کارکرد آن در میدان عمل و در ادوار مختلف انقلاب نمایان شده است.

وی با اشاره به محوریت تجمعات شبانه در برنامه‌های امسال گفت: تجمعات شبانه با محوریت دفاع از انقلاب ، محور اصلی برنامه‌های هفته بسیج است و بخش مهمی از فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این چارچوب اجرا می‌شود.