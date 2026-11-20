به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه بازارچه محلی شهر قوشچی، از ساعت ۱۵ در پارک ملت شهر قوشچی برگزار خواهد شد.

این بازارچه با مشارکت ۵۲ غرفه و با هدف حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محلی، معرفی ظرفیت‌های بومی و رونق کسب‌وکار‌های خرد، طی سه فصل فعالیت میزبان شهروندان و بازدیدکنندگان بوده است.

در طول فعالیت بازارچه، محصولات متنوع محلی، صنایع‌دستی، سوغات و تولیدات بومی از جمله بادام و فطیر سنتی قوشچی در معرض دید و عرضه عموم قرار گرفت.

برگزاری این رویداد در راستای تقویت اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهر قوشچی و ایجاد فضایی برای تعامل و نشاط اجتماعی صورت گرفته است.

شهرداری قوشچی از عموم شهروندان دعوت می‌کند با حضور در آیین اختتامیه این بازارچه، در کنار غرفه‌داران و عوامل اجرایی، پایان‌بخش این رویداد فصلی باشند.