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آیین اختتامیه بازارچه محلی شهر قوشچی، از ساعت ۱۵ امروز دربوستان ملت شهر قوشچی شهرستان ارومیه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه بازارچه محلی شهر قوشچی، از ساعت ۱۵ در پارک ملت شهر قوشچی برگزار خواهد شد.
این بازارچه با مشارکت ۵۲ غرفه و با هدف حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محلی، معرفی ظرفیتهای بومی و رونق کسبوکارهای خرد، طی سه فصل فعالیت میزبان شهروندان و بازدیدکنندگان بوده است.
در طول فعالیت بازارچه، محصولات متنوع محلی، صنایعدستی، سوغات و تولیدات بومی از جمله بادام و فطیر سنتی قوشچی در معرض دید و عرضه عموم قرار گرفت.
برگزاری این رویداد در راستای تقویت اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی شهر قوشچی و ایجاد فضایی برای تعامل و نشاط اجتماعی صورت گرفته است.
شهرداری قوشچی از عموم شهروندان دعوت میکند با حضور در آیین اختتامیه این بازارچه، در کنار غرفهداران و عوامل اجرایی، پایانبخش این رویداد فصلی باشند.