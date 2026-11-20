خورشید حاجی‌محمدزاده و علی صادقیان در دومین جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» موفق به کسب جایزه اول بخش دانش‌آموزی و جایزه ویژه هیأت داوران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در سالن آبگینه تهران برگزار شد.

در این دوره از جشنواره که به دبیری امیر کرم یزدی در شهر تهران برگزار شد، ۵۰۹ اثر در بخش مستند، ۴۰ اثر در بخش فیلم کوتاه و ۴۰ اثر در بخش دانش‌آموزی به دبیرخانه جشنواره رسید که از میان آثار ارسال شده ۱۲۶ اثر در بخش مستند و ۴۰ اثر در بخش فیلم کوتاه و دانش‌آموزی، به مرحله نهایی راه یافتند که در این میان، خورشید حاجی‌محمدزاده جایزه اول بخش دانش‌آموزی و علی صادقیان جایزه ویژه هیأت داوران شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی را کسب کردند.

لازم به ذکر است، دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان» از ۲۵ تا ۲۸ آبان‌ماه با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب برگزار شد و هادی آفریده، شهرام درخشان و فاطمه قربانی اعضای هیأت داوران این دوره از جشنواره بودند.