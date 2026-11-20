کارشناس هواشناسی از تداوم پایداری جو، نبود بارش مؤثر و افزایش نسبی دما در استان ایلام طی هفته پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد جو استان امروز و فردا پایدار خواهد بود و روز یکشنبه به دلیل بروز ناپایداری ضعیف، افزایش ابر در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

وی افزود: طی هفته پیش‌رو سامانه بارشی مؤثری وارد استان نمی‌شود و بارش قابل‌ملاحظه‌ای نیز پیش‌بینی نشده است.

رستمی با اشاره به روند افزایشی دما اظهار کرد: دمای هوای استان در روز‌های آینده حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش می‌یابد و مقادیر دما بالاتر از میانگین معمول این فصل خواهد بود.