طرح پیک کتاب با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به منابع مطالعاتی و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، در کتابخانه عمومی علامه حلی کرج در حال اجراست؛ طرحی که با حذف ضرورت مراجعه حضوری، امکان امانت گرفتن و بازگرداندن کتاب را برای اعضای کتابخانه آسان‌تر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مدیر کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرج با اشاره به اجرای طرح پیک کتاب گفت: این طرح از دوران شیوع کرونا و با هدف کاهش مراجعات حضوری، تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به کتاب و افزایش سرانه مطالعه آغاز شد و همچنان با استقبال اعضای کتابخانه در حال اجراست.

زکریاپور افزود: در قالب این طرح، اعضای کتابخانه می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق تماس تلفنی کتاب موردنظر خود را درخواست کنند تا کتاب پس از ثبت درخواست، از طریق پیک به نشانی اعلام‌شده ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه خدمات این طرح تنها به تحویل کتاب محدود نمی‌شود، گفت: پس از پایان مدت امانت، اعضا می‌توانند برای بازگرداندن کتاب نیز از همین امکان استفاده کنند؛ به این ترتیب، پیک با مراجعه به نشانی عضو کتابخانه، کتاب را تحویل می‌گیرد و به کتابخانه بازمی‌گرداند.

مدیر کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرج با بیان اینکه استقبال شهروندان از این شیوه ارائه خدمات مطلوب بوده است، اظهار کرد: با توجه به نتایج مثبت اجرای طرح در کتابخانه عمومی علامه حلی، برنامه‌ریزی برای گسترش تدریجی آن در دیگر کتابخانه‌های عمومی استان البرز نیز در دستور کار قرار دارد تا علاقه‌مندان بیشتری بتوانند از خدمات غیرحضوری کتابخانه‌ها بهره‌مند شوند.

زکریاپور همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های عمومی گفت: شهروندانی که تمایل به اهدای کتاب دارند، می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین کتابخانه عمومی، کتاب‌های خود را برای استفاده سایر علاقه‌مندان اهدا کنند.

اجرای طرح پیک کتاب، گامی در مسیر توسعه خدمات فرهنگی و حرکت کتابخانه‌های عمومی به سمت ارائه خدمات آسان‌تر و دسترس‌پذیرتر است؛ خدمتی که می‌تواند فاصله میان شهروندان و کتاب را کوتاه‌تر کند و فرصت مطالعه را برای افراد بیشتری فراهم آورد.