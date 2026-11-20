به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از شرکت سایپا و سایپا دیزل، با اشاره به پیگیری حقوق عامه و مطالبات مردم، از تحویل ۲۲ هزار خودروی معوق این شرکت تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

این بازدید در زمینه بررسی روند اجرای تعهدات خودروسازان و پیگیری مطالبات متقاضیان انجام شد و رئیس کل دادگستری تهران بر ضرورت تسریع در تحویل خودرو‌های معوق و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.