به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حسین قاسمی، نماینده ستاد نماز جمعه در ستاد میز خدمت جهادی گفت: این میز خدمت با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی مستقیم به مطالبات و مشکلات شهروندان برگزار شده است.

به گفته وی، دستگاه‌های حاضر اغلب از مجموعه‌های خدمات‌رسان و دارای بیشترین ارباب‌رجوع هستند و از ساعت ۱۰ صبح تا پایان نماز جمعه، آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم خواهند بود.