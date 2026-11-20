به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مادران باردار برای دریافت رایگان مشاوره مراقبت های بارداری و انجام زایمان در طول شبانه روز می توانند با شماره ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: سامانه پاسخگویی ۴۰۳۰ سامانه ای ست که ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به مادران باردار و خانم هایی که قبل از بارداری بخواهند مشاوره های مربوط به بارداری را دریافت کنند.

شهلا نظری افزود: این سامانه در راستای سلامت مادران باردار، کودکان و فرزند آوری راه اندازی شده و هر گونه مشاوره ای که مرتبط با جوانی جمعیت و سلامت مادر و کودک را دریافت و حتی مشکلاتی که در حین بارداری برای آنها ایجاد شده می توانند از مشاوران ماهر و دوره دیده دریافت کنند.

او گفت: مشاوره ای که پشت خط است افرادی هستند که توان پاسخگویی به سوالات این خانم ها دارند و راهنمایی می کند بعد از ایجاد هر گونه مشکل قدم بعدی چیست.

مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: مادران باردار می توانند با شماره گیری ۴۰۳۰ و انتخاب کُد ۴ در هر ساعت از شبانه روز ضمن ارتباط با مشاوران سلامت مادران و طرح سوالات خود در خصوص مشکلات مربوط به بارداری، زایمان و سلامت جنین و کودک از خدمات رایگان این سامانه بهره مند شوند.