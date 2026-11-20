در گرامیداشت هفته بسیج، جمعی از بسیجیان شهرستان خوی با حضور در دفتر امام جمعه، با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت هفته بسیج، جمعی از بسیجیان شهرستان خوی با حضور در دفتر امام جمعه، با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، در این مراسم بسیج را فراتر از یک سازمان، بلکه یک تفکر استراتژیک و جریانی زنده برخاسته از دل ملت توصیف کرد و افزود: روحیه بسیجی با تکیه بر ایمان و مردم‌باوری، پشتوانه‌ای مطمئن برای حل مسائل کشور و پیشبرد اهداف انقلاب است و فرهنگ خدمت‌رسانی بی‌منت باید در تمامی سطوح جامعه تسری یابد.

در ادامه، سرهنگ بلال مغفور جانشین سپاه سپاه خوی، با تشریح ابعاد گوناگون رسالت‌های این نهاد در عرصه دفاع مقدس سوم، بر استمرار خدمات‌رسانی در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: دامنه فعالیت‌های بسیج محدود به عرصه‌های نظامی نیست؛ بلکه پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی نظیر احداث مسکن نیازمندان، ساخت و آسفالت راهبردی مسیر‌های بین مزارع، امدادرسانی روستایی و توزیع اقلام حمایتی، جریانی مستمر و تعطیل‌ناپذیر است که با تکیه بر ظرفیت مردمی شتاب گرفته است.

در پایان این مراسم، از جمعی از بسیجیان نمونه با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.