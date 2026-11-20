مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از صدور فراخوان واگذاری ۴ طرح مهم میراث‌فرهنگی و گردشگری در شهرستان‌های ارومیه و مهاباد به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از صدور فراخوان واگذاری ۴ پروژه مهم میراث‌فرهنگی و گردشگری در شهرستان‌های ارومیه و مهاباد به بخش خصوصی خبر داد.

مرتضی صفری با اشاره به اعلام فراخوان رسمی برای اجرای ۴ طرح مهم در شهرستان‌های ارومیه و مهاباد اظهار کرد: این فراخوان‌ها از طریق ماده ۲۷ قانون اجرا‌های مربوط به مدیریت املاک و اماکن وابسته به میراث‌فرهنگی، برای ایجاد تأسیسات جدید و ارتقای خدمات گردشگری در منطقه صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: براساس این فراخوان، پروژه‌های مورد نظر شامل موزه مردم‌شناسی و توسعه کمپینگ کاظم داشی ارومیه، توسعه سایت گردشگری کانی برازان و حمام لج مهاباد است.

او تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تبدیل این اماکن و مناطق به قطب‌های گردشگری فعال و افزایش ظرفیت پذیرش میهمانان در سطح استان بوده که این امر نیازمند مدیریت هوشمندانه و استفاده از ظرفیت‌های نوین است.

صفری در پایان با تأکید بر نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران تصریح کرد: این پروژه‌ها با هدف واگذاری به بخش خصوصی و با مشارکت فعالان این حوزه به اجرا در خواهند آمد و این رویکرد، علاوه بر حفاظت از آثار تاریخی و تقویت هویت فرهنگی، بستری برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی فراهم خواهد آورد.