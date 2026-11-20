حجت‌الاسلام جوان‌آراسته(نویسنده) بااشاره به کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» گفت: این رمان با نگاهی متفاوت، جنگ و مقاومت را فراتر از خاکریزها و در میدان جنگ‌های جدید روایت می‌کند.

حجت الاسلام محمدرضا جوان آراسته در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به ویژگی اصلی رمان «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» که مورد توجه رهبر شهید انقلاب قرار گرفته است، افزود: بن‌مایه اصلی این اثر، ارائه نگاهی متفاوت به مفهوم جنگ و مقاومت است.

وی گفت: ادبیات دفاع مقدس و مقاومت در بسیاری از آثار، بیشتر در فضای خط مقدم، خاکریزها، عملیات نظامی و مواجهه مستقیم رزمندگان با دشمن روایت شده است؛ اما امروز شکل جنگ تغییر کرده و با عرصه‌های جدیدی از تقابل و درگیری مواجه هستیم که نیازمند روایت‌های تازه است.

جوان‌آراسته ادامه داد: در این رمان، یک سوی داستان به جنگ هشت‌ساله ایران و سوی دیگر آن به جنگ‌های جدید اختصاص دارد؛ جنگی که میدان آن فقط پشت خاکریز‌ها نیست و تا قلب کشور‌های دیگر امتداد پیدا می‌کند. در این میدان، شیوه جمع‌آوری اطلاعات، عملیات و حتی چهره دشمن تغییر کرده است؛ دشمنی که ممکن است به‌جای لباس نظامی، کت‌وشلوار بر تن داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه روایت ادبیات مقاومت گفت: این اثر تلاش می‌کند شکل تازه‌ای از جنگ، دفاع و مقاومت را متناسب با تجربه و درک انسان امروز روایت کند.

حجت‌الاسلام جوان‌آراسته همچنین درباره نگاه رهبر شهید انقلاب به ادبیات مقاومت افزود: بخش قابل توجهی از کتاب‌هایی که ایشان برای مطالعه توصیه کرده‌اند، در حوزه ادبیات داستانی و روایی است.

وی گفت: تقریظ‌های منتشرشده از رهبر شهید نیز نشان می‌دهد که ایشان توجه ویژه‌ای به ادبیات مقاومت، دفاع مقدس، خانواده شهدا و روایت زندگی همسران شهدا داشته‌اند و این بخش از ادبیات در نگاه ایشان جایگاه مهمی داشته است.



تقریظ رهبر شهید انقلاب بر رمان «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» در هفته کتاب رونمایی شد.