همزمان با روز جهانی کودک، رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان با انتشار پیام‌های جداگانه بر ضرورت حمایت از حقوق کودکان، فراهم کردن دسترسی برابر به آموزش و خدمات بهداشتی و مقابله با خشونت و بهره کشی از کودکان تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیام خود به مناسبت این روز، با اشاره به شعار امسال با عنوان «روز من، حقوق من، آینده من» اعلام کرد: دولت این کشور متعهد به تامین سلامت جسمی و روانی، آموزش و حفاظت از حقوق اساسی کودکان است. او همچنین خواستار مشارکت دادن کودکان در تصمیم گیری‌های مرتبط با زندگی و آینده آنان شد.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز در پیام خود، بر ضرورت ایجاد محیطی امن در خانه، مدرسه و فضای مجازی تاکید کرد و از خانواده ها، معلمان و نهاد‌های اجتماعی خواست برای پیشگیری از آزار و سوءاستفاده از کودکان همکاری کنند.

در همین حال، «اعظم نذیر تارر» وزیر حقوق بشر پاکستان اعلام کرد: دولت در ماه اکتبر نخستین «راهبرد ملی پایان دادن به خشونت علیه کودکان» برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ را با همکاری سازمان جهانی بهداشت و یونیسف تدوین و معرفی کرده است. بر اساس این برنامه، پاکستان قصد دارد سازوکار‌های موثر حمایت از کودکان را تا سال ۲۰۳۰ در ۱۰۰ منطقه گسترش دهد.

با این حال، آمار‌های منتشر شده از وضعیت کودکان در پاکستان نشان می‌دهد که این کشور همچنان با چالش‌های جدی در این زمینه روبه رو است. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، تا هشت کودک از هر ۱۰ کودک در پاکستان با نوعی از تنبیه خشونت آمیز مواجه می‌شوند؛ همچنین حدود ۸.۶ میلیون کودک درگیر کار کودک هستند و از هر ۱۶ کودک ۱۲ تا ۱۷ ساله‌ای که از اینترنت استفاده می‌کنند، یک نفر در معرض سوءاستفاده یا بهره کشی جنسی در فضای مجازی قرار دارد.

روزنامه «داون» نیز در سرمقاله روز جمعه خود به مناسبت روز جهانی کودک، با اشاره به مشکلات ایمنی مدارس و مراکز درمانی، گزارش داد که بر اساس برآورد‌های یونیسف، حدود ۲۵.۱ میلیون کودک پنج تا ۱۶ ساله در پاکستان از تحصیل بازمانده‌اند. این روزنامه همچنین با استناد به آمار سازمان حمایت از کودکان «ساحل» نوشت که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، یک هزار و ۹۱۴ مورد آزار کودکان در گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات ثبت شده است.

روز جهانی کودک هر سال ۲۰ نوامبر، همزمان با سالروز تصویب کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، برگزار می‌شود. هدف از این مناسبت جلب توجه دولت‌ها و جوامع به حقوق کودکان، حق برخورداری از آموزش و سلامت و ضرورت حفاظت از آنان در برابر خشونت، تبعیض و بهره کشی است.