به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بهرامی با بیان اینکه عمق درنظر گرفته شده برای این چاه ۴ هزار متر است افزود: در گزارشی که هفته گذشته از مدیر پروژه دریافت کرده، عمق حفاری کمتر از میزان مورد نیاز اعلام شده بود و با توجه به حساسیت و پیچیدگی چاه، در جلسات تخصصی ضرورت تغییر کارفرمای پروژه مطرح شد

وی اضافه کرد: بر همین اساس، شرکت اکتشاف که از تجربه و تخصص بالایی در زمینه چاه‌های اکتشافی برخوردار است، به‌عنوان کارفرمای جدید انتخاب شده و فرایند انتقال کارفرمایی در حال انجام است.

بهرامی افزود: پس از پایان این مرحله و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی شده است ۸ تا ۹ حلقه چاه دیگر نیز برای توسعه میدان حفر شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد پیشین در قبال میدان مختار گفت: یکی از ایراد‌های مطرح‌شده به برنامه‌ریزی‌های قبلی این بود که از میدان صرفاً به‌عنوان چاه ذخیره‌ای استفاده شود؛ در حالی که میدان مختار باید به‌عنوان میدانی توسعه‌ای در نظر گرفته شود و گاز آن دست‌کم برای ۱۵ تا ۲۰ سال به‌صورت مستمر استخراج و مصرف شود که با پیگیری‌های انجام‌شده، این رویکرد اصلاح و میدان مختار به‌عنوان «میدان توسعه‌ای» تأیید و تثبیت شده است.

بهرامی درباره برآورد ذخیره گاز میدان گفت: مطالعات پیشین که حدود ۴۰ سال قبل انجام شده بود، تنها لایه‌های عمقی ۳ تا ۴ هزار متری را بررسی کرده و بر اساس آن، حجم ذخیره میدان حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده بود و لایه‌های پایین‌تر از ۴ هزار متر تاکنون به‌طور کامل شناخته نشده‌اند.

وی افزود: در قرارداد جدید لرزه‌نگاری، پیگیری شده است که مطالعات تا لایه‌های عمقی ۶ و ۷ هزار متری انجام شود و این مطالعات محدوده‌هایی از شهرستان کهگیلویه، شهرستان بویراحمد و استان چهارمحال و بختیاری را دربرمی‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود طی یک تا دو ماه آینده به پایان برسد.

بهرامی با اشاره به بررسی‌های فنی انجام‌شده گفت: بر اساس ارزیابی‌های او، میدان مختار از نظر ساختار با برخی میدان‌های گازی استان فارس مشابهت دارد و تکمیل مطالعات جدید می‌تواند برآورد‌های پیشین درباره ظرفیت میدان را افزایش دهد؛ با این حال، تعیین میزان ذخیره به نتایج نهایی مطالعات وابسته است.

وی احداث پالایشگاه گازی در منطقه را از نیاز‌های مهم مراحل بعدی توسعه میدان دانست و ادامه داد: هم‌زمان با پیشرفت حفاری، باید مطالعات احداث پالایشگاه آغاز شود تا امکان فرآوری گاز و تکمیل زنجیره ارزش فراهم شود.

بهرامی افزود: چه گاز میدان به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی استفاده شود و چه از طریق خط لوله انتقال یابد، به تصفیه، نم‌زدایی و فرآوری نیاز دارد و پیگیری‌هایی نیز برای جذب یکی از هلدینگ‌های پتروشیمی و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری در منطقه در حال انجام است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون با اشاره به فرصت‌های اشتغال‌زایی پروژه اظهار کرد: در مرحله کنونی و با وجود فعالیت یک حلقه چاه، حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند که با توسعه میدان و حفر چاه‌های بعدی، ظرفیت اشتغال‌زایی پروژه افزایش یابد و برای حدود ۳ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شود.

بهرامی تأکید کرد: به‌جز برخی رده‌های تخصصی مورد نیاز برای احداث و حفاری چاه‌ها، اولویت جذب و به‌کارگیری نیرو در بخش‌های مختلف پروژه باید با نیرو‌های بومی استان باشد و در واقع توسعه میدان مختار می‌تواند علاوه بر اشتغال، زمینه بهره‌مندی منطقه از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی و مزایای قرارگرفتن در ردیف مناطق نفت‌خیز و گازی را فراهم کند.

بهرامی با اشاره به چالش ناترازی گاز در کشور، تسریع در شناخت و توسعه میدان مختار را بااهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد پیشرفت این پروژه به تأمین بخشی از نیاز‌های انرژی کشور و توسعه منطقه کمک کند.