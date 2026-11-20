به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: ظرفیت ذخیره سد‌های تامین کننده آب مشهد شامل؛ دوستی، کارده، ارداک و طرق یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب است که اکنون فقط ۱۸ میلیون متر مکعب آب دارند.

حسین اسماعیلیان افزود: در حال حاضر فقط برداشت آب از سد دوستی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی نیاز آبی مشهد به طور میانگین ۷۰۰ هزار متر مکعب در شبانه‌روز است که حدود ۱۵ درصد آن از سد دوستی و مابقی از چاه‌ها تامین می‌شود.

اسماعیلیان گفت: شرایط تامین آب مشهد نگران کننده است، با مدیریت مصرف و تقاضا تا کنون از شرایط کم آبی عبور کرده‌ایم، اما بخش اعظم منابع را از دست داده‌ایم و همراهی شهروندان با تاکید بر مدیریت مصرف ضروری است.

تابستان امسال ۱۴ شهر خراسان رضوی با حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۵۲۳ روستا با ۲۷۰ هزار نفر جمعیت به لحاظ برخورداری از آب شرب در شرایط قرمز قرار داشتند.

وضعیت قرمز آبی یعنی تولید آب در شهر‌هایی که در این وضعیت هستند پاسخگوی میزان مصرف نیست و این موضوع تاب‌آوری این مناطق را به حداقل رسانده است به گونه‌ای که با بروز یک اتفاق، کم آبی و حتی شرایط بحرانی‌تر آبی در منطقه رخ می‌دهد و ٩٨ درصد پهنه شهرستان مشهد هم در وضعیت «خشکسالی شدید» و ۶٠ درصد از این مساحت در شرایط «خشکسالی بسیار شدید» است.

هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان نیمی در شرایط «ممنوعه بحرانی» قرار دارد و وجود چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی مهم‌ترین علت بحرانی شدن وضعیت دشت‌های استان عنوان شده است.