به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مراسم بزرگداشت هنرمند انقلابی، استاد کوروش زارعی با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و هنرمندان مینابی در مسجد جامع امام خمینی (ره) میناب برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در این مراسم گفت: یادواره مرحوم کوروش زارعی، فرصتی برای تأمل درباره جایگاه هنرمندان در جامعه است.

نفیسی افزود: یکی از نشانه‌های عروج فرهنگی این جامعه، نحوه مواجهه با هنرمندان و میراث آنان است.

وی گفت: جامعه ایی که هنرمندانش را در زمان حیاتشان ارج می‌نهد و آثارشان را می‌شناسد و از تجربیاتشان بهره می‌گیرد به آینده فرهنگی خود احترام گذاشته است.

مدیرکل صداوسیما مرکز خلیج فارس نیز در این مراسم گفت: زنده یاد کوروش زارعی نماد یک هنرمند متعهد بود که برای بیان هنرش خط کشی نداشت و همه را در بر می‌گرفت و جزء افرادی بود که فراتر از زمان خودش بودند.

محسن رئیسی افزود: انسجام و یکپارچگی که در هر حوزه ای مورد تاکید رهبر شهید بود، مد نظر او بود.

وی گفت: هنر متعهد و انقلابی کشور مدیون مرحوم کوروش زارعی است، میناب هم ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه دارد و هم استاد کوروش زارعی.

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در این مراسم افزون بر بیان خصوصیات و اخلاقیات کوروش زارعی توسط چند تن از دوستان و همکارانش، سینه زنی سنتی نشسته هم برگزار شد.

در پایان این مراسم از خانواده مرحوم کوروش زارعی قدردانی شد.

کوروش زارعی نویسنده، کارگردان و بازیگر هرمزگانی تئاتر، سینما و تلویزیون ۱۷ آبان امسال پس از یک دوره بیماری، درگذشت.