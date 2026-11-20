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مراسم بزرگداشت هنرمند فقید هرمزگانی، زنده یاد کوروش زارعی در مسجد جامع امام خمینی میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مراسم بزرگداشت هنرمند انقلابی، استاد کوروش زارعی با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و هنرمندان مینابی در مسجد جامع امام خمینی (ره) میناب برگزار شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در این مراسم گفت: یادواره مرحوم کوروش زارعی، فرصتی برای تأمل درباره جایگاه هنرمندان در جامعه است.
نفیسی افزود: یکی از نشانههای عروج فرهنگی این جامعه، نحوه مواجهه با هنرمندان و میراث آنان است.
وی گفت: جامعه ایی که هنرمندانش را در زمان حیاتشان ارج مینهد و آثارشان را میشناسد و از تجربیاتشان بهره میگیرد به آینده فرهنگی خود احترام گذاشته است.
مدیرکل صداوسیما مرکز خلیج فارس نیز در این مراسم گفت: زنده یاد کوروش زارعی نماد یک هنرمند متعهد بود که برای بیان هنرش خط کشی نداشت و همه را در بر میگرفت و جزء افرادی بود که فراتر از زمان خودش بودند.
محسن رئیسی افزود: انسجام و یکپارچگی که در هر حوزه ای مورد تاکید رهبر شهید بود، مد نظر او بود.
وی گفت: هنر متعهد و انقلابی کشور مدیون مرحوم کوروش زارعی است، میناب هم ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه دارد و هم استاد کوروش زارعی.
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در این مراسم افزون بر بیان خصوصیات و اخلاقیات کوروش زارعی توسط چند تن از دوستان و همکارانش، سینه زنی سنتی نشسته هم برگزار شد.
در پایان این مراسم از خانواده مرحوم کوروش زارعی قدردانی شد.
کوروش زارعی نویسنده، کارگردان و بازیگر هرمزگانی تئاتر، سینما و تلویزیون ۱۷ آبان امسال پس از یک دوره بیماری، درگذشت.