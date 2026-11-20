به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: پرواز‌های فرودگاه‌های بیرجند و طبس در مسیر‌های تهران و بالعکس، طبق برنامه اعلام‌شده برقرار خواهد بود.

سید علی‌اکبر سیدی افزود: از شنبه ۳۰ آبان تا جمعه ۶ آذر، ۲۰ سورتی پرواز در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس برنامه‌ریزی شده و همچنین چهار سورتی پرواز در مسیر تهران–طبس و بالعکس انجام خواهد شد.

وی در تشریح برنامه پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند گفت: روز شنبه ۳۰ آبان، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند شود و پرواز برگشت ساعت ۱۱:۰۰ انجام خواهد شد.

سیدی با بیان اینکه روز یکشنبه اول آذر، دو پرواز در مسیر تهران–بیرجند برقرار است، افزود: پرواز آسا‌جت ساعت ۰۷:۰۰ از تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۰۸:۱۵ در بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت ساعت ۰۹:۰۵ خواهد بود.

به گفته سیدی همچنین پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۵:۳۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۷:۰۰ وارد بیرجند شود و ساعت ۱۷:۴۵ به مقصد تهران بازگردد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی درخصوص برنامه روز دوشنبه دوم آذر گفت: پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۵:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۰۷:۰۰ در بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت ساعت ۰۷:۴۵ انجام خواهد شد.

سیدی افزود: همچنین پرواز آسا‌جت ساعت ۲۱:۲۰ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۲۲:۳۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۳:۳۵ به تهران بازمی‌گردد.

به گفته وی روز سه‌شنبه سوم آذر، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند خواهد شد و ساعت ۱۰:۴۵ به تهران بازمی‌گردد.

سیدی افزود: پرواز اطلس‌ایر نیز ساعت ۱۵:۳۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۷:۰۰ در بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت ساعت ۱۷:۴۵ انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه روز چهارشنبه چهارم آذر گفت: پرواز آسا‌جت ساعت ۰۷:۰۰ از تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۰۸:۱۵ به بیرجند برسد و پرواز برگشت این شرکت ساعت ۰۹:۰۵ انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: همچنین پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۵:۳۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۷:۰۰ وارد بیرجند شود؛ پرواز برگشت ساعت ۱۷:۴۵ از بیرجند به مقصد تهران خواهد بود.

سیدی درباره برنامه روز جمعه ششم آذر نیز افزود: پرواز پارس‌ایر ساعت ۱۷:۰۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۸:۱۵ در فرودگاه بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت ساعت ۱۹:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه پرواز‌های فرودگاه شهدای طبس گفت: پرواز شرکت هواپیمایی پارس‌ایر در روز یکشنبه اول آذر، ساعت ۱۷:۱۵ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۸:۳۰ در طبس به زمین بنشیند و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۹:۱۵ از طبس به مقصد تهران خواهد بود.

سیدی افزود: روز چهارشنبه چهارم آذر نیز پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ساعت ۰۶:۳۰ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۰۸:۰۰ وارد فرودگاه طبس شود و پرواز برگشت این شرکت ساعت ۰۸:۵۰ از طبس به مقصد تهران انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت پرواز‌ها با شماره ۱۹۹، سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه بیرجند، تماس بگیرند.