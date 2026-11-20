به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه شب‌های اقتدار امت ایرانی، جمعی کثیر از مردم ولایتمدار و اقشار مختلف شهرستان بوکان، در میدان فرمانداری این شهر گرد هم آمدند. این اجتماع گسترده با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه راه قائد شهید امت، ضمن تأکید بر وحدت ملی و همبستگی اجتماعی برگزار شد.

در این آیین که جلوه‌ای از انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان بود، جمعی از مسئولان شهرستان با حضور در میان اقشار مختلف جامعه، در کنار مردم قرار گرفتند و همراهی خود را با مطالبات و آرمان‌های عمومی به نمایش گذاشتند. حضور مسئولان در این اجتماع مردمی، بیانگر پیوند نزدیک دستگاه مدیریت شهرستان با مردم و همگامی آنان با خواسته‌های جامعه ارزیابی می‌شود.