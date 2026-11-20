

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دومین دوره رقابت‌های جام جهانی کاراته، مسابقات از بامداد امروز (جمعه - به وقت تهران) در سالن ورزشی منطقه لینپینگ شهر هانگژو چین آغاز شد و تیم کومیته تیمی مردان کشورمان با کسب چهار پیروزی به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

تیم ایران که با ترکیب علی‌اصغر آسیابری، صالح اباذری، مرتضی نعمتی، محمود نعمتی، مهدی عاشوری، مهدی گنج‌زاده، اسماعیل معتمدی و امیرعباس بیگ‌محمدلو در این رقابت‌ها حضور دارد، در نخستین دیدار خود در گروه B مسابقات به مصاف استرالیا رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

تیم کشورمان در دومین دیدار با نتیجه ۳ بر یک از سد چین گذشت و در سومین مسابقه مرحله گروهی با برتری ۳ بر صفر مقابل الجزایر، سومین پیروزی خود را به ثبت رساند. ملی‌پوشان کشورمان در آخرین دیدار مرحله گروهی با نتیجه ۵ بر صفر مونته‌نگرو را شکست دادند تا با کسب چهار پیروزی، به جمع هشت تیم مرحله پایانی راه پیدا کنند.

پیش از این تیم کاتای تیمی بانوان کشورمان با کسب سه پیروزی مقابل نیوزیلند، چین تایپه و ترکیه و شکست برابر ایتالیا، به عنوان تیم دوم گروه C به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرده و حریف پرتغال شده بود.

در ادامه این رقابت‌ها، دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی امروز پیگیری و روز یکشنبه تکلیف تیم‌های قهرمان مشخص می‌شود.

تیم کومیته تیمی بانوان کشورمان شنبه در گروه C با ایتالیا، مصر، شیلی و اتریش رقابت خواهد کرد.