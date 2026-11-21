همایش سلامت و دیابت با هدف افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از عوارض این بیماری در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مسئول برگزاری این همایش گفت : با توجه به افزایش نرخ ابتلا به دیابت در کشور و جهان که به‌عنوان یکی از بیماری‌های مهم و پرعارضه شناخته می‌شود این همایش با برگزاری آموزش‌های علمی و با حضور اساتید غدد، اساتید تغذیه و متخصصین زنان برگزار شد.

بهرامی نسب افزود: تلاش ما در این برنامه بر این است که آگاهی مردم را افزایش دهیم و از عوارض ناخواسته این بیماری پیشگیری کنیم.

دیابت یا قند خون یکی از بیماری‌های غیر واگیر خاموش و ناتوان کننده است و شیوع آن د ایران نسبت به میانگین جهانی دو برابر بیشتر است.

در استان سمنان هم ۱۴ درصد جمعیت دیابتی هستند و با اینکه این آمار با میزان ابتلا در کشور برابر است، ولی نسبت به جمعیت، شیوع گسترده تری دارد.

دیابت با تغییر سبک زندگی قابل کنترل است و بی توجهی و سهل انگاری نسبت به این بیماری آسیب‌های جبران ناپذیری به دنبال دارد.