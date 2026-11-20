استاندار اردبیل از اجرای طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی در ۲۰۰ محله استان اردبیل با هدف تقویت مشارکت مردم و رفع مسائل محلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه در دیدار با اهالی محله گلمغان اردبیل در قالب اجرای طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی گفت: در شهرستان اردبیل هم ۵۰ محله با محوریت فرمانداری و مشارکت اعضای دستگاه‌های مرتبط زیر پوشش این برنامه قرار می‌گیرد.

وی افزود: این طرح با تاکید رئیس‌جمهور و با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های اجرایی کشور، بر مشارکت دادن مردم در شناسایی و رفع مشکلات محلات متمرکز است.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل با بیان اینکه در این نشست اهالی محله مسائل و مطالبات خود را در حوزه تامین زیرساخت‌ها مطرح کردند و دستگاه‌های مرتبط گزارش‌های لازم را ارائه می‌کنند ادامه داد: باید مطالبات مطرح‌شده در قالب صورت‌جلسه و با محوریت فرماندار و همکاری مدیران استانی و شهرستانی پیگیری شود.

امامی یگانه با اشاره به اینکه قرار است اوایل آذر این طرح با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شود یادآوری کرد: تقویت تاب‌آوری اجتماعی، افزایش ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اجرای این طرح است که با استفاده از ظرفیت مردم برای بهبود شرایط محلات اجرایی خواهد شد.