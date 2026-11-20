رئیس پلیس راه‌آهن استان یزد از دستگیری یکی از سارقان اموال و تجهیزات خط راه‌آهن بافق خبر داد که در جریان گشت‌زنی ویژه مأموران پلیس، هنگام سرقت شناسایی و بازداشت شد.

سارق کابل‌ها و تجهیزات الکترونیکی راه‌آهن بافق به دام پلیس افتاد

سارق کابل‌ها و تجهیزات الکترونیکی راه‌آهن بافق به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سیدعلیرضا میروکیلی، رئیس پلیس راه‌آهن استان یزد، از دستگیری سارق اموال و تجهیزات ریلی در محدوده راه‌آهن بافق خبر داد.

وی با اشاره به وقوع سرقت در حوزه ریلی بافق اظهار کرد: در پی وقوع این سرقت، تیمی از مأموران پلیس راه‌آهن برای بررسی موضوع و شناسایی عامل یا عاملان سرقت وارد عمل شدند.

میروکیلی افزود: مأموران با انجام گشت‌زنی‌های ویژه و افزایش اقدامات کنترلی، موفق شدند یکی از سارقان را هنگام ارتکاب سرقت شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس راه‌آهن استان یزد ادامه داد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس، به سرقت کابل‌ها و علائم الکترونیکی مربوط به خط راه‌آهن اعتراف کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به دادسرا تحویل داده شد.