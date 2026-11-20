



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، آیین بزرگداشت ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی دیشب همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد.

برنامه با تلاوت قرآن کریم توسط علی کدخدایی آغاز و در ادامه سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین تکمیلی امام جمعه طبس، ابعاد مختلفی از زندگی و تلاش‌های علمی این مرجع تقلید را مرور کرد.

نوای دعای کمیل با صدای حسین داریوش طبسی بخش پایانی این محفل معنوی بود تا فضایی مناسب برای ادای احترام به جایگاه فقاهت و مرجعیت در حرم شاهچراغ (ع) فراهم سازد.

حضرت آیت الله حسین وحید خراسانی، اول فروردین ۱۳۰۰ شمسی در نیشابور متولد شد.

ایشان تحصیل علوم دینی را در مشهد آغاز کرد. پس از خواندن ادبیات، سطوح اولی و نهایی را از محمد نهاوندی، صاحب تفسیر فرا گرفت و پس از اتمام سطح، در درس خارج فقه آیات میرزا مهدی اصفهانی و آشتیانی حاضر شده و به اجتهاد رسید.

آن عالم ربانی علوم عقلی را از میرزا ابوالقاسم الهی و میرزا مهدی آشتیانی فرا گرفته و در سال ۱۳۲۷ در شهر ری با آیت الله سید محمد حجت کوه‌کمری دیدار کرد و پس از مذاکرات علمی موفق به دریافت اجازه اجتهاد مطلق گردید.

ایشان به قصد تکمیل مبانی و آگاهی از دیدگاه‌های مراجع حوزه علمیه نجف، در حالی که به درجه اجتهاد رسیده بود، در ۲۷ سالگی به حوزه علمیه نجف مهاجرت کرد و سال‌ها در درس استادان برجسته این حوزه حاضر شد.

ایشان از شاگردان میرزا ابوالقاسم خویی و یکی از اعضای شورای فقهی ایشان بود. تاثیر اندیشه اجتهادی خویی در روش فقهی آیت الله وحید خراسانی روشن است، البته هم در مبانی و هم در روش اجتهادی می‌توان روش فقهی وحید خراسانی را ادامه مکتب فقهی ابوالقاسم خویی دانست.

همچنین در دوره‌ای که امام خمینی در نجف مستقر بود، در درس ایشان شرکت می‌کرد.

آیت الله وحید خراسانی از سال ۱۳۳۷ پس از تدریس سال‌های متوالی دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را آغاز نمود و نزدیک به ۱۲ سال در نجف آن را ادامه داد.

پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۹ در مشهد به تدریس پرداخت و در پاییز ۱۳۴۹ از مشهد به قم عزیمت کرد.