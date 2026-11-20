به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ مولایی جانشین ناحیه مقاومت بسیج قائم‌شهر گفت: دومین مرحله آزمون هماهنگ کشوری «برپا» به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور و همزمان با سراسر کشور در پایگاه‌های بسیج و مساجد این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا دوازدهم در این آزمون شرکت کردند.

سرهنگ مولایی هدف از برگزاری آزمون «برپا» را تحقق عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت بهره‌مندی دانش‌آموزان از امکانات آموزشی عنوان کرد و گفت: این آزمون در راستای تأکیدات رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توجه به استعداد‌ها و پرورش نخبگان، در پایگاه‌های مقاومت بسیج و مساجد برگزار شد.