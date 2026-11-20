کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا (۲۹ و ۳۰ آبان) شاهد وزش باد نسبتا شدید در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز آسمان نیمه ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید و در ارتفاعات وزش باد شدید خواهد بود.

مرتضی صبوری افزود: فردا نیز تا ظهر شاهد وزش باد نسبتا شدید خواهیم بود.

وی از افزایش نسبی دمای هوا تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۴ درجه، فردا و پس فردا ۲۵ درجه و روز دوشنبه ۲۷ درجه سانتیگراد است.

کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت بارش‌ها طی روز‌های آینده گفت: پیش بینی می‌کنیم تا ده روز آینده شاهد بارش در استان نباشیم.