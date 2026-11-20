رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان در دیدار با استاندار اصفهان، با اشاره به بازدید از جاذبه‌های معنوی، تاریخی و فرهنگی این شهر، اصفهان را استانی پویا و امن با ظرفیت جهانی در حوزه گردشگری توصیف کرد و گفت ارمنی‌ها در اصفهان احساس غربت نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛آرتور پوغوسیان در دیدار با مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به بازدید از جاذبه‌های معنوی، تاریخی و فرهنگی اصفهان گفت: در این فرصت کوتاه با بخش‌هایی از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهر آشنا شدم و توضیحات دقیق راهنمایان درباره جایگاه و اهمیت هر اثر برایم بسیار ارزشمند بود؛ هرچند روشن است که در زمانی کوتاه نمی‌توان با همه غنا و شکوفایی فرهنگی اصفهان آشنا شد.

وی با تأکید بر دیرینگی روابط دوستانه ایران و ارمنستان افزود: دوستی مردم دو کشور به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد و امروز نیز روابط ایران و ارمنستان در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی مستحکم و رو به گسترش است و هدف سفر من، در کنار دیگر زمینه‌ها، تقویت همکاری‌ها و پیوند‌های حقوقی میان دو کشور نیز بود.

رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان با اشاره به آسیب‌دیدن برخی آثار تاریخی در حملات اخیر بیان کرد: اطمینان دارم این آثار در زمانی کوتاه مرمت و احیا می‌شوند و دوباره به جامعه جهانی معرفی خواهند شد. اصفهان از استادان و متخصصان توانمندی برخوردار است و حضور این نیرو‌های ماهر، پشتوانه مهمی برای بازگشت آثار آسیب‌دیده به شکوه پیشین آنهاست.

وی حفظ میراث تاریخی را مسئولیتی مشترک دانست و ادامه داد: حافظه تاریخی برای دوام و بقای هر ملت اهمیت فراوان دارد. میراث فرهنگی تنها متعلق به یک ملت نیست و همه ما وظیفه داریم آن را حفظ کنیم و به نسل‌های آینده بسپاریم.

پوغوسیان همچنین با اشاره به پیوند شهر‌های خواهر اصفهان و ایروان عنوان کرد: آشنایی با تاریخ از راه مطالعه ارزشمند است، اما دیدن آثار و فضا‌های تاریخی از نزدیک، تصویر عمیق‌تر و متفاوتی در ذهن ایجاد می‌کند. در مدت حضورم در اصفهان، علاوه بر جاذبه‌های تاریخی، از صمیمیت مردم و برخورد گرم آنان نیز تأثیر گرفتم. اطمینان دارم ارمنستانی‌هایی که به این شهر سفر می‌کنند، احساس غربت نخواهند کرد و اصفهان را خانه خود می‌دانند.

وی تأکید کرد: ارامنه قرن‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و مردم ایران آنان را همچون برادران و خواهران خود پذیرفته‌اند. ما نیز در ارمنستان حفاظت از حقوق مشروع بازرگانان و دیگر شهروندان ایرانی را از وظایف خود می‌دانیم و برای صیانت از حقوق آنان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از میزبانی مسئولان و راهنمایان اصفهان گفت: توضیحات تخصصی و مفصل درباره تاریخ و فرهنگ این شهر، بازدید‌ها را برای ما بسیار پربار کرد. تجربه و انرژی مثبتی که از اصفهان گرفته‌ایم، پس از بازگشت به ارمنستان منتقل خواهیم کرد و امیدوارم در آینده نیز به‌طور مستمر به این شهر سفر کنم؛ چراکه در اصفهان احساس می‌کنیم در خانه خود هستیم.