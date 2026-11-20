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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: تا جایی که قانون اجازه میدهد قضات استان از مجازاتهای جایگزین حبس و ارفاقات قانونی که جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به حبس دارند برای افرادی که استحقاق آن را دارند در تعیین مجازاتها بهره میبرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه تعدادی از معاونین قضایی همراه، با حضور در زندان ماکو از زندان این شهرستان بازدید و ساعاتی را با زندانیان سپری کردند.
علی نژاد و همراهان در این بازدید با حضور در بندهای زندان ماکو با بررسی وضعیت این زندان و زندانیان در دیداری چهره به چهره با زندانیان پای صحبتهای آنان نشسته و با بررسی درخواستهای هر یک دستور قانونی در مورد آنها را صادر کردند
علی نژاد بر توجه جدی دستگاه قضایی استان به مقوله زندان و زندانیان و نیز کاهش جمعیت کیفری استان اشاره و گفت: تا جایی که امکان دارد و قانون اجازه میدهد قضات استان از مجازاتهای جایگزین حبس و ارفاقات قانونی که جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به حبس دارند برای افرادی که استحقاق آن را دارند در تعیین مجازاتها بهره میبرند.
وی ادامه داد: حضور در زندانهای استان و دیدار با زندانیان به مجموعه مدیریت دادگستری برای برنامه ریزی و اتخاذ تدابیری که منجر به کاهش جمعیت کیفری با رویکرد اصلاحی و بازپروری محکومان میشود کمک میکند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: یکی از اقدامات مجموعه مدیریت دستگاه قضایی و اداره کل زندانهای استان برای اصلاح و بازپروری بزهکاران و باز اجتماعی کردن آنها و جلوگیری از تکرار جرم، حرفه آموزی و اشتغال میباشد تا بدین طریق هم درآمدی برای زندانی و خانواده وی ایجاد شود و هم با کسب روزی حلال از بازگشت وی به سمت بزهکاری جلوگیری گردد.
علی نژاد در پایان با اشاره به این بازدید گفت: در این بازدید با تعداد زیادی از زندانیان دیدار و با بررسی درخواستهای آنان تصمیماتی اتخاذ گردید که به زودی اعمال خواهند شد.