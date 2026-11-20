به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه تعدادی از معاونین قضایی همراه، با حضور در زندان ماکو از زندان این شهرستان بازدید و ساعاتی را با زندانیان سپری کردند.

علی نژاد و همراهان در این بازدید با حضور در بند‌های زندان ماکو با بررسی وضعیت این زندان و زندانیان در دیداری چهره به چهره با زندانیان پای صحبت‌های آنان نشسته و با بررسی درخواست‌های هر یک دستور قانونی در مورد آنها را صادر کردند

علی نژاد بر توجه جدی دستگاه قضایی استان به مقوله زندان و زندانیان و نیز کاهش جمعیت کیفری استان اشاره و گفت: تا جایی که امکان دارد و قانون اجازه می‌دهد قضات استان از مجازات‌های جایگزین حبس و ارفاقات قانونی که جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به حبس دارند برای افرادی که استحقاق آن را دارند در تعیین مجازات‌ها بهره می‌برند.

وی ادامه داد: حضور در زندان‌های استان و دیدار با زندانیان به مجموعه مدیریت دادگستری برای برنامه ریزی و اتخاذ تدابیری که منجر به کاهش جمعیت کیفری با رویکرد اصلاحی و بازپروری محکومان می‌شود کمک می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: یکی از اقدامات مجموعه مدیریت دستگاه قضایی و اداره کل زندان‌های استان برای اصلاح و بازپروری بزهکاران و باز اجتماعی کردن آنها و جلوگیری از تکرار جرم، حرفه آموزی و اشتغال می‌باشد تا بدین طریق هم درآمدی برای زندانی و خانواده وی ایجاد شود و هم با کسب روزی حلال از بازگشت وی به سمت بزهکاری جلوگیری گردد.

علی نژاد در پایان با اشاره به این بازدید گفت: در این بازدید با تعداد زیادی از زندانیان دیدار و با بررسی درخواست‌های آنان تصمیماتی اتخاذ گردید که به زودی اعمال خواهند شد.