بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی اعصاب و روان امام رضا کرمان (دومین بیمارستان روانپزشکی کشور بعداز بیمارستان روزبه تهران)، تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از افتتاح بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی اعصاب و روان امام رضا (ع)، تا پایان امسال خبر داد وافزود: این بیمارستان، دومین بیمارستان روانپزشکی کشور بعداز بیمارستان روزبه تهران از لحاظ تخت، آموزش، درمان وبیماران است.

دکتر مرتضی هاشمیان افزود: در حال حاضر ساختمان وفضای بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی کرمان با دویست تخت نامطلوب است وبیماران روانپزشکی نیازمند توجه ویژه تری هستند.