وزیر آموزش و پرورش با اعلام کسب ۲۴ مدال طلای المپیاد‌های علمی در سال گذشته، از شناسایی بیش از ۱۲۶ هزار دانش‌آموز مستعد در برنامه‌های المپیادی خبر داد و بر ضرورت گسترش عدالت در شناسایی نخبگان، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و پیوند استعداد‌های برتر با نظام مسائل کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: علی کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، امروز در گردهمایی سالیانه کانون دانش‌پژوهان نخبه با عنوان «نخبگان کشور دوست» گفت: دانش‌آموزان ایرانی در سال گذشته و با وجود شرایط دشوار کشور، ۲۴ مدال طلا در المپیاد‌های علمی کسب کردند؛ در حالی که بیشترین تعداد مدال طلای کشور در سال‌های گذشته ۱۱ مدال بود.

وی با اشاره به درخشش دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد جهانی نجوم و کسب شش مدال طلای کامل و همچنین کسب نخستین مدال طلای ایران در المپیاد هوش مصنوعی، این دستاورد‌ها را نشانه ظرفیت علمی نسل جوان کشور دانست.

شناسایی ۱۲۶ هزار دانش‌آموز مستعد در سراسر کشور

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت گسترش عدالت آموزشی و شناسایی استعداد‌ها در مناطق محروم گفت: امسال زمینه شناسایی و حضور بیش از ۱۲۶ هزار دانش‌آموز در آزمون‌ها و برنامه‌های المپیادی فراهم شده است.

کاظمی افزود: توزیع مدال‌آوران از استان‌های مختلف و حتی شهر‌های کوچک کشور، نشان‌دهنده حرکت در مسیر عدالت در شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر است.

وی توسعه مدارس استعداد‌های درخشان در مناطق مختلف کشور را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در مسیر گسترش فرصت‌های رشد علمی دانش‌آموزان بیان کرد.

تربیت نخبه مسئولیت‌پذیر؛ فراتر از مدال‌آوری

کاظمی با تأکید بر اینکه پرورش استعداد‌های علمی باید با تربیت اعتقادی، هویتی و اجتماعی همراه باشد، گفت: هدف، تربیت نخبگانی است که علاوه بر توانمندی علمی، نسبت به کشور و جامعه خود احساس مسئولیت داشته باشند و برای حل مسائل مردم و نظام جمهوری اسلامی تلاش کنند.

وی با تقدیر از رویکرد تربیتی و فرهنگی کانون دانش‌پژوهان نخبه افزود: رفتار و هویت فرهنگی دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، به اندازه دستاورد‌های علمی و مدال‌های آنان اهمیت دارد.

ضرورت ایجاد پژوهشگاه ملی برای نخبگان

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود زیرساخت‌های لازم برای پرورش استعداد‌های برتر در کشور، ایجاد یک پژوهشگاه ملی مجهز و بزرگ برای نخبگان را ضروری دانست و خواستار توجه بیشتر مسئولان به تأمین امکانات پژوهشی و علمی شد.

وی همچنین بر ضرورت پیوند دادن جامعه نخبگانی با نظام مسائل کشور تأکید کرد و گفت: باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی نخبگان در حل مسائل محله، شهر، استان و کشور و همچنین عرصه‌های مدیریتی و اجرایی فراهم شود.

کاظمی با تأکید بر لزوم حمایت از نخبگان و جلوگیری از شکل‌گیری ناامیدی در این جامعه، آنان را سرمایه‌های راهبردی کشور و الگو‌های نسل آینده دانست.

کانون دانش‌پژوهان نخبه؛ ۳۵ سال فعالیت در مسیر نخبه‌پروری

در این گردهمایی، هادی مرامی، رئیس کانون دانش‌پژوهان نخبه نیز با تشریح فعالیت‌های ۳۵ ساله این مجموعه گفت: بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز در سه شعبه کانون در مناطق جنوب شهر تهران تحت پوشش برنامه‌های علمی و تربیتی قرار دارند.

وی از کسب بیش از ۱۲۰ مدال المپیاد‌های علمی کشوری و جهانی از سوی دانش‌آموزان این مجموعه خبر داد و افزود: بیش از ۵۰۰ دانشجو و ۴۰ طلبه نیز از خروجی‌های کانون هستند که همچنان با این مجموعه ارتباط دارند.

مرامی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی، اعتقادی، جهادی و اجتماعی کانون تأکید کرد: هدف این مجموعه صرفاً پرورش دانش‌آموزان موفق علمی نیست، بلکه تربیت نیرو‌های توانمند و مسئولیت‌پذیری است که بتوانند در عرصه‌های مختلف به حل مسائل کشور کمک کنند.

وی همچنین خواستار حمایت بیشتر مسئولان، به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش، برای توسعه الگوی نخبه‌پروری و گسترش فعالیت‌های این مجموعه در سطح کشور شد.