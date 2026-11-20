به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام مهدی نجم مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این برنامه با هدف آشنایی ۱۵۰ طلبه سطح دو که امسال در حوزه علمیه پذیرفته شدند با فضای آموزشی و تربیتی حوزه‌های علمیه و تبیین رسالت طلبگی برگزار شد.

در این مراسم، طلاب شرکت‌کننده ضمن حضور در فضای فرهنگی و معنوی پارک‌موزه دفاع مقدس سمنان، در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ویژه طلیعه حضور شرکت کردند.