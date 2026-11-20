نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن ما را از هر کجا بزند بلافاصله ضربه می خورد، چون اقتدار ایران واقعیتی فراتر از بودجه نظامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ علی نیکزاد در آیین تجلیل از خادمان، خیران و محسنان موکب العباس مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل افزود: به فرمایش امام شهید در صورت خطا و حمله دشمن، جنگ منطقه‌ای خواهد شد، و امروز جمهوری اسلامی ایران فراتر از منطقه قادر به پاسخگویی است.

وی گفت: اینکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی فرموده‌اند در صورتی که مرحله بعدی جنگ شروع شود، ایران برای دفاع و حمله محدودیت جغرافیایی نخواهد داشت، این امر در صورت خطای دشمن بی تردید محقق خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط جنگی کشور خاطرنشان کرد: مردم پس از ۲۶۰ شب ایستادگی، هنوز هم در خیابان‌ها حضور دارند و ملت آنچه که باید در قبال امام خویش ادا می‌کردند به خوبی ادا می‌کنند و همچنان در میدان بیعت و مقاومت ایستاده‌اند.

نیکزاد ادامه داد: استکبار جهانی سردرگم است که ایران با وجود این همه محدودیت و تحریم چگونه توانسته مظلومیت خود را به گوش جهانیان برساند و این فریاد مظلومیت و تظلم در حضور و سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل هم مشهود بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لبنان برای ایران وارد جنگ شده و پنج هزار شهید در این راه داده است و شرافت و مردانگی ایجاب می‌کند از لبنان حمایت کنیم.

وی افزود: عراق هم بالاترین سطح همکاری را با ما دارد و در حوزه فعالیت موکب‌ها هم باید از این ظرفیت همدلی و همکاری برای پیشبرد امور مذهبی و فعالیت حسینیان و فعالان مذهبی هر دو طرف استفاده شود.

در این مراسم محسنین، خیران، خادمان و فعالان موکب‌العباس مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل به پاس خدمت‌رسانی به زوار اربعین و شرکت‌کنندگان در اجتماعات شبانه مردم با حضور جمعی از مسئولان ملی و محلی تجلیل شدند.

موکب العباس مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل از مواکب برتر و موفق در همایش جهانی پیاده روی اربعین حسینی است.