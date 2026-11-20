استاندار اصفهان در دیدار با رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان، با اشاره به توانمندی‌های صنعتی، کشاورزی، دانش‌بنیان و جایگاه تاریخی این استان، آمادگی اصفهان را برای توسعه همکاری‌ با ارمنستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در این دیدار گفت: اصفهان با جایگاه برجسته در صنعت، کشاورزی، صنایع دانش‌بنیان و پیشینه درخشان در مسیر جاده ابریشم، توانمندی‌های کم‌نظیری برای گسترش همکاری‌های دوطرفه و چندطرفه با ارمنستان دارد.

وی با اشاره به توانمندی‌های گوناگون استان افزود: اصفهان در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، محصولات دامی و زنبورداری رتبه‌های برتر کشور را دارد و در صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین نیز پیشگام است.

استاندار اصفهان با تأکید بر پیشینه تاریخی استان تصریح کرد: اصفهان از دیرباز یکی از بازیگران اصلی مسیر جاده ابریشم بوده و فراتر از تجارت ابریشم، در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز نقشی اثرگذار داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۰۶ به‌عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام برگزیده شد. اصفهان با داشتن بیش از ۱۵ شهر خواهر و عضویت در سازمان‌های معتبر بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای در سیاست شهری بین‌المللی دارد.

وی با اشاره به جایگاه میراث فرهنگی و معنوی استان گفت: اصفهان علاوه بر آثار مادی و نام جهانی «نصف جهان»، شهر قصه‌ها و افسانه‌های ناگفته است و خشت‌خشت آن داستان دارد. این سرزمین از گذشته‌های دور مهد صلح، دوستی و همزیستی صلح‌آمیز دین‌ها و اقوام مختلف بوده است؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های مختلف تاریخی و حتی جنگ‌های جهانی، پناهگاه امنی برای آسیب‌دیدگان از کشور‌های گوناگون به شمار می‌رفته است.

جمالی‌نژاد با اشاره به پویایی و روحیه مقاومت مردم اصفهان افزود: تاب‌آوری، مقاومت و نشاط جاری در زندگی مردم را می‌توان در برگزاری رویداد‌های بزرگ دید؛ به‌طوری‌که همین امروز پنج رویداد مهم ملی و بین‌المللی شامل همایش بین‌المللی هوش مصنوعی در سلامت در دانشگاه صنعتی اصفهان، نمایشگاه تجهیزات پزشکی، نمایشگاه قطعات خودرو، نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای و نمایشگاه انرژی خورشیدی به‌صورت هم‌زمان در استان در حال برگزاری است.

وی همچنین به حضور تاریخی و محترم ارامنه در اصفهان اشاره کرد و گفت: محله جلفا و شهروندان ارمنی، بخش جدایی‌ناپذیری از هویت این شهر هستند و همزیستی، همدلی و رفاقت عمیق میان پیروان دین‌های مختلف در اصفهان همواره زبانزد بوده است؛ چنان‌که در ایام سوگواری، دوستان ارمنی نیز با احترام متقابل، آیین‌های خود را به تأخیر می‌اندازند.

استاندار اصفهان در پایان از حضور گروه ارمنستانی سپاسگزاری کرد و ابراز امیدواری کرد در سفر‌های آینده، این همکاری‌ها در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حقوقی بیش از پیش تقویت شود.