شرکت ملی گاز­ اعلام کرد: بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۴۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده است که ۶۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

مصرف دو سوم گاز تحویلی به شبکه در بخش خانگی و تجاری

مصرف دو سوم گاز تحویلی به شبکه در بخش خانگی و تجاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۸ آبان ۱۴۰۵)، مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۶۸۷ میلیون مترمکعب رسید که از این میزان، ۴۴۶ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است. ­

این آمار نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء­ ۶۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

شرکت ملی گاز هشدار داد؛ صنایع و نیروگاه‌ها زمانی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، در بخش‌های خانگی و تجاری، مصرف مدیریت شود.

شرکت ملی گاز اعلام کرد: اگر نتوانیم گاز مورد نیاز تولید برق را تامین کنیم، نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از گازوئیل و سوخت‌های جایگزین برای تامین خوراک هستند که این کار تبعاتی از جمله آلودگی هوا­به دنبال دارد.

با اقدامات ساده‌ای مانند پوشیدن لباس گرم، پوشاندن و بستن دریچه کولر و استفاده از پرده‌های ضخیم، می‌توان مصرف گاز را در بخش خانگی کم کرد.