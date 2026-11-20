به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه مهاباد از استانداردسازی مسیر دسترسی به غار سهولان مهاباد و حذف ۶ نقطه حادثه‌خیز در این مسیر خبرداد.

محمدصادق امیرعشایری اظهار کرد: غار سهولان دومین غار بزرگ آبی ایران است که سالانه گردشگران زیادی از این غار بازدید می‌کنند از این رو تقویت زیرساخت‌های گردشگری آن با جدیت پیگیری می‌شود.

فرماندار ویژه مهاباد با اشاره به مشکلات دسترسی به غار سهولان افزود: جاده برهان، مسیر ارتباطی مهاباد به بوکان، یکی از مشکلات دسترسی به این مجموعه گردشگری است که در همین راستا، برنامه‌ریزی برای استانداردسازی مسیر و حذف ۶ نقطه حادثه‌خیز آن انجام شده است.

او راه‌اندازی اماکن اقامتی و بوم‌گردی در محدوده غار سهولان، احداث سالن انتظار مسافران، ایجاد بازارچه عرضه کالا‌های محلی و احداث پارکینگ را از دیگر برنامه‌های این طرح عنوان کرد و گفت: طرح توجیهی این برنامه‌ها با همکاری یکی از مراکز دانشگاهی استان در حال تدوین و برنامه‌ریزی است.