مردم بخش دابودشت آمل در اردوی جهادی درمانی، از خدمات تخصصی پزشکی و دندانپزشکی بهره‌مند شدند.

ارائه خدمات تخصصی پزشکی و دندانپزشکی به مردم دابودشت

ارائه خدمات تخصصی پزشکی و دندانپزشکی به مردم دابودشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اردوی جهادی درمانی با حضور پزشکان متخصص قلب، چشم و پوست و ارائه خدمات دندانپزشکی در بخش دابودشت آمل برگزار شد.

بیژن پولادی معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل گفت: این برنامه با هدف ارتقای سلامت عمومی، تسهیل دسترسی قشرهای کم‌برخوردار به خدمات تخصصی، کاهش هزینه‌های درمان و شناسایی و پیشگیری از بیماری‌ها برگزار شد.

وی افزود: افزایش آگاهی بهداشتی خانواده‌ها و فراهم کردن دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی مورد نیاز، از دیگر اهداف این اردو بود.

پولادی با اشاره به مشارکت پزشکان متخصص در این برنامه گفت: اردوی جهادی درمانی به همت بهداشت و درمان صنعت نفت استان‌های مازندران و گلستان برگزار شد.

این برنامه با حضور حاجی‌پور، نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام حاجی‌زاده، امام جمعه بخش دابودشت و دشت‌سر، فرماندار ویژه آمل و جمعی از مدیران شهرستانی همراه بود.